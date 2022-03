Verònica Cantó, nova presidenta de l'AVL per a iniciar una etapa de "continuïtat i renovació"

La candidatura de Cantó ha sigut elegida per majoria absoluta en el ple extraordinari celebrat aquest divendres en la Sala de Juntes de l'AVL en Sant Miquel dels Reis. En aquesta votació també han sigut avalades la candidatura de Joan Rafael Ramos, que renova com vicepresident, Immaculada Cerdà, que passa a ocupar la Secretaria de la institució, i les dues vocalies que estaran ocupades per Artur Ahuir, que renova el seu càrrec, i María Àngels Francés.

En declaracions als mitjans de comunicació després de la votació del ple, Cantó ha assegurat que afronta aquesta nova etapa "amb moltíssima il·lusió, però també amb molta responsabilitat". Així, la que fins ara ocupava el càrrec de secretària de l'ens normatiu del valencià durant els últims 15 anys, ha explicat que la línia de treball d'aquesta nova junta de govern estarà "entre la continuïtat i la renovació".

"La continuïtat és bona perquè dona estabilitat a una institució com l'AVL, i les innovacions que es puguen introduir, que ja se n'aniran veient, també són importants perquè és una institució viva, del segle XXI, democràtica, paritària i està oberta a la societat contemporània", ha explicat Cantó, qui ha subratllat que l'acadèmia "ha d'avançar de la mà de la societat contemporània".

Cantó prendrà possessió del càrrec pròximament en un acte solemne, segons marca la Llei de Creació de l'AVL, i passarà a convertir-se en la segona dona presidenta de l'ens, després de la presidència d'Ascensió Figueres de 2001 a 2011. No obstant açò, aquesta nova junta de govern es converteix, segons ha assenyalat Immaculada Cerdà, en "la més paritària" fins avui.

REPTES: "SER ÚTIL I NECESSÀRIA"

Preguntada per quins seran els reptes d'aquest nou període que s'inicia, Cantó ha apuntat que "tindran a veure amb la utilitat de la institució en la societat", una institució "acceptada socialment i que ningú qüestiona".

"Les institucions han de ser útils a la societat a la qual es deuen", ha defès, i ha explicat que "l'acadèmia vol ser útil i necessària, a més d'estimada i valorada". "Vol ser útil, que per a això es creen les institucions, i sobretot en benefici de la llengua".

D'altra banda, ha apuntat la necessitat de continuar el treball i la col·laboració amb les institucions amb les quals ja col·labora l'AVL, així com "ampliar la col·laboració amb les institucions de caràcter europeu que treballen amb el tema de les llengües minoritàries i minoritzades, i que treballen pel multilingüisme". "Se n'aniran concretant", ha assegurat Cantó, però "ja s'han plantejat algunes".

Així mateix, també ha destacat la necessitat que les publicacions de l'AVL estigueren indexades, "com ho està ja qualsevol publicació de qualsevol institució".

EL VALENCIÀ: INSTRUMENT DE CONCÒRDIA

Sobre la situació actual del valencià a la Comunitat Valenciana, Cantó ha destacat que "tenim una llengua que, a més de ser cooficial, és pròpia". Un fet que, segons ha continuat, "s'ha de vigilar i tindre en compte sempre i s'ha d'estimar i cuidar".

En aquesta línia, la nova responsable de l'ens ha subratllat que el valencià és "un patrimoni de tots i totes" i "com qualsevol patrimoni hi ha que estimar-ho i cuidar-ho".

"Hem d'estar alerta i intentar que el valencià siga l'instrument de concòrdia que tots desitgem que siga", ha defès i a nivell personal ha afegit que és la seua llengua mare i "no pot anar contra la seua mare".

UNA LLISTA DE CONSENS

Les cinc candidatures per a ocupar els cinc llocs de la Junta de Govern de l'ens normatiu -Presidència, vicepresidència, secretària i dos vocalies-, van comptar amb la totalitat de les firmes dels seus companys i van ser avalades el passat 9 de març en una Junta de Govern extraordinària, on es van proclamar i es va elevar la votació a aquest 11 de març.

Per la seua banda, Cantó representava l'única presentada per a presidir l'ens normatiu del valencià i succeir així a l'actual màxim responsable, Ramon Ferrer. La presentació d'aquesta candidatura, així com la de les altres quatre, es va efectuar el passat 25 de febrer, encara que el termini acabava el dia 8 de març.

Tal com es preveia, les cinc candidatures han comptat amb l'aval del conjunt d'acadèmics i acadèmiques que conformen la institució, totes elles amb "quasi la totalitat dels vots", la qual cosa supera la majoria absoluta -d'11 membres-, i fins i tot dos d'elles amb unanimitat -21 membres-, que són Immaculada Cerdà com a nova secretària i Maria Àngels Francés com a nova vocal.

"Absolutament totes les propostes han aconseguit amb escreix la majoria absoluta", ha confirmat Cantó. Una prova que era una "candidatura de consens" i, segons ha afegit la nova presidenta, significa "una responsabilitat molt gran per la confiança que han depositat en les nostres mans els companys i companyes de l'Acadèmia".