Condenado a 18 años y medio de prisión por matar a su expareja con una hacha: "No fue rabia ni odio, fue desesperación"

El juez José Carlos Iglesias ha condenado a 18 años y medio de prisión al hombre que en agosto de 2018 mató a su expareja con una hacha en el domicilio que compartían en la calle Volta de Terrassa (Vallès Occidental).

El juicio se celebró con jurado el pasado febrero en la Audiencia de Barcelona, que consideró probado que el hombre no sufre ningún tipo de trastorno psicológico y que era consciente de que los golpes que le estaba propinando a la víctima le provocarían un daño. Además, se consideró que actuó con alevosía, descartando el ensañamiento.

El condenado tendrá que indemnizar a la madre de la víctima y al hermano con 70.000 y 25.000 euros respectivamente, y estará cinco años en libertad vigilada cuando salga del centro penitenciario.

Durante el juicio, el hombre reconoció el crimen y dijo que lo hizo porque estaba desesperado. "No fue rabia, ni odio... Fue un momento de desesperación, porque no sabía qué hacer. Sentía que mi vida no valía nada, que era un apéndice de una mente enferma. Me desesperé y le pegué con lo primero que encontré", afirmó durante su declaración.