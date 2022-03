Moscú prepara una intensa ofensiva a Kiev mientras Cruz Roja alerta de una situación humanitaria "apocalíptica" 

Después de tres días de intentos de evacuaciones frustradas, finalmente un total de 5.000 personas han podido salir con éxito de la ciudad asediada de Sumy, al este del país. Este miércoles vuelve a estar abierto este corredor humanitario para salir de la ciudad, algo que no está sucediendo en el resto del país, donde la evacuación de Mariupol, Irpin o Járkov siguen siendo minoritarias por la dificultades para poder escapar. Mientras tanto, continúan los bombardeos en varios puntos del país y las tropas rusas continúan reagrupándose en torno a Kiev, donde se espera un nuevo intento de entrar en la capital en los próximos días.

Según Kyrylo Tymoshenko, jefe adjunto de la oficina del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, miles de personas han abandonando la ciudad de Sumy con dirección a Poltava en automóviles, trenes y autobuses, en el que ha sido el primer corredor humanitario pactado por ambas partes.

En los días anteriores, el Gobierno ruso comunicó la apertura de varios corredores para salir de urbes asediadas, aunque no fueron aceptados por Ucrania al tener como destino la Federación Rusia. Este miércoles Moscú ha vuelto a anunciar corredores desde Kiev, Chernigov, Járkov, Mariúpol y Sumy, aunque no ha especificado si el destino final será Rusia.

En los trece días de conflicto desde que comenzó la invasión rusa más de dos millones de personas han huido ya de Ucrania, haciéndolo en muchas ocasiones sin la seguridad de no ser atacados.

Las autoridades ucranianas han confirmado que el corredor humanitario de Sumy se ampliará este miércoles entre las 9.00 y las 21.00 horas. "El grupo de negociación trabajó toda la noche y la operación del corredor humanitario se extendió hoy y lo proporcionaremos para mujeres embarazadas, mujeres con niños, personas mayores y personas con discapacidad", ha asegurado el jefe de la Administración regional de Sumy, Dimitro Zhivitski.

Más bombardeos y Kiev vuelve a estar en el punto de mira

Según publicó este martes el Instituto para el Estudio de la Guerra, un think thank estadounidense, las fuerzas rusas se están concentrando en las afueras del este, noroeste y oeste de Kiev "para un asalto a la capital en las próximas 24 a 96 horas". Según esta organización, hay información de la aparición de fuerzas chechenas, formaciones de seguridad interna de Rosgvardia y la Compañía Militar Privada Liga (ex Wagner) en las afueras occidentales de Kiev, lo que aseguran puede indicar que el Ejército ruso está luchando para reunir suficiente poder de combate convencional para lanzar su asalto a la capital.

Mientras tanto, las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar en Kiev, Yitomir, Vasilkov o Vinitsia, según el diario local 'The Kiev Independent', quien informa de la llegada de voluntarios extranjeros que en un futuro podrán obtener la ciudadanía ucraniana si así lo desean, tal y como ha reconocido el primer viceministro de Interior, Yevhen Yenin.

En otros puntos del país, en Ojtirka, en la región de Sumy, una persona ha muerto y al menos catorce han resultado heridas durante un bombardeo ruso a zonas residenciales, según ha informado la agencia ucraniana de noticias Unian.

Como resultado de los bombardeos, al menos 150 personas fueron evacuadas de una casa en Járkov y alrededor de 200 de otra, ha dicho el Departamento de Comunicaciones de la Policía de la región, según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform. En este sentido, ha señalado que Rusia sigue bombardeando infraestructura crítica, como subestaciones eléctricas y viviendas civiles en Járkov.

Habrá ampliación...