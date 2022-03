Nuevo varapalo judicial contra Toño Sanchís, el que fuera representante de Belén Esteban. La justicia ha tumbado la demanda que había interpuesto contra Mediaset por, según él, intromisión ilegítima en el honor, en la intimidad personal y familiar. Por ello, pedía una compensación de 400.000 euros.

Curiosamente, esa cifra tan elevada es precisamente la que le debe aún a Belén Esteban. Y, en una conexión en directo con la casa de Secret Story, donde se encuentra actualmente la colaboradora, esta ha desvelado que la deuda sigue presente: "Quiero recordar que este señor lo que tiene que hacer es pagarme esos 400.000 euros que me debe y todas las costas".

La tertuliana también ha querido dar su opinión sobre la derrota judicial del que fuera su representante. "No tenía ni idea. Yo recuerdo ese día, que estaba Kike Calleja. Él cogió al niño para ponerlo delante de las cámaras, así que es lo que hay", ha asegurado. Terelu Campos también ha querido comentarlo, añadiendo que "no se pueden usar los niños como parapeto".

El culebrón entre Belén Esteban y Toño Sanchís continúa, pero ella tiene claro que no va a detenerse hasta que recupere el dinero que es suyo por derecho: "Hasta que no lo consiga, no voy a parar. ¿Qué podemos esperar de alguien que se lleva lo que no es suyo de alguien a la que supuestamente quería tanto?".