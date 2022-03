Nagore Robles mete a Sandra Barneda y Mercedes Milá entre las presentadoras de Telecinco que mejor le caen

La colaboradora de Telecinco Nagore Robles está en uno de sus mejores momentos profesionales, con muchas apariciones en la cadena de Mediaset y con un proyecto que le "ilusiona muchísimo" y que se "muere por contar".

Pero además está en un momento personal en el que aunque hay "muchos cambios" y ha pasado por su ruptura sentimental con la presentadora Sandra Barneda, está "serena, tranquila y haciendo los días poco a poco".

Y es que, a pesar de haber terminado su relación, ambas siguen respetándose y admirándose profesionalmente. Muestra de ello es que Nagore citó a su expareja entre las cinco presentadoras de Telecinco que mejor le caen, en una respuesta que dio a una ronda de pregunras a través de Instagram.

Otra curiosidad de esa respuesta es que incluyó a Mercedes Milá entre sus seleccionadas, cuando la veterana presentadora lleva años sin aparecer en Telecinco, después de ser relevada en Gran Hermano por Jorge Javier Vázquez y que sus relaciones con Mediaset se enrarecieran.

Nagore también puso en ese ranking de preferidas a Emma García, Ana Terradillos, Toñi Moreno y Lara Álvarez.

"Estoy en un momento de muchos cambios, donde me están pasando muchísimas cosas importantes en mi vida, pero honestamente, estoy serena y en calma. Todo se colocará en su debido orden cuando esté preparada para hacerlo, no hay prisa, ni intención de tapar cualquier emoción, respiro, me escucho y me acompaño", decía Nagore entre sus respuestas, en las que explicaba que la terapia psicológica también le ha ayudado mucho a conocer sus "luces y sombras" y a tener una mejor actitud.

"Lo que te puedo decir es que hay un proyecto que me ilusiona muchísimo y que me muero por contaros", le decía a un fan, sobre una posibilidad futura que aún no puede revelar.