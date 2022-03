Urdangarin, en su primera entrevista tras salir de prisión: "He pagado por las cosas que me han ocurrido, fue duro, quiero dejar esa etapa atrás"

Iñaki Urdangarin asegura que quiere "mirar hacia adelante" y que pretende "volver a la gestión o al deporte en general", después de que la jueza de Vigilancia Petinenciaria de Bilbao le haya concedido la libertad condicional, con lo que dejará de estar sometido al control presencial de la cárcel alavesa de Zaballa.

En una entrevista en la Cadena Cope, la primera tras salir de prisión, Urdangarin dijo este lunes por la noche que siempre se ha encontrado "muy bien" en el mundo del deporte y que el balonmano es "su segunda familia".

"No escondo que todo lo que he podido formarme o todas las herramientas que he podido ganar durante mi vida, me encantaría volverlas a destinar a lo que pueda ser el deporte, en la vertiente que sea", afirmó el exbalonmanista.

Urdangarin, que se encuentra en prácticas en el Barcelona, reconoció que el título se lo tenía que haber "sacado hace mucho tiempo" y definió su relación con Laporta de "excelente".

Con respecto a su experiencia en prisión, Urdangarin dijo, al ser preguntado por ello, que "prefiero mirar hacia adelante y dejar esa etapa de mi vida atrás". "Ha sido duro, muy duro", añadió.

"He pagado [por] las cosas que me han ocurrido, creo que con un precio importante", indicó, añadiendo que "ahora estoy intentando encontrar un nuevo rumbo profesional, mi intención es volver al mundo del deporte o de la gestión de empresas como pueda".

"Acabo de acabar un ciclo para conseguir la libertad condicional, me enfrento otra vez, libre y solo, ante una situación nueva que tengo delante y que considero una gran oportunidad", agregó.