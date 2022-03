Esperanza Aguirre se estrenó en 2021 como colaboradora estrella de Todo es mentira. De hecho, el programa de Risto Mejide empezó a apostar por añadir a sus filas a expolíticos de alto nivel, como Susana Díaz o José Manuel García-Margallo. Pero, entre todos estos nuevos fichajes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid es, de lejos, la más rebelde.

En un programa dedicado a la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas, la expolíticia no dejaba de interrumpir los turnos de palabra de otros compañeros de mesa, e incluso del propio presentador que, tras varios avisos, ha parado el programa para dejarle claro lo molesto que estaba.

"Esperanza Aguirre, por favor, ahora está hablando ella. Por favor, te voy a pedir que respetes el turno. Si no, el espectador no se entera", comenzó diciendo cuando ella interrumpía a Ana Pardo de Vera. Pero cuando le ha interrumpido a él, la cosa ha tomado un cariz más grave.

"Ya me estoy hartando, Esperanza", le ha espetado. "Hártate", ha respondido ella entre risas. Pero Risto no estaba para bromas. "Te lo digo en serio. Si no respetas los tiempos de este programa, me estoy hartando mucho. Ya llega un punto que me dejas hacer mi trabajo o no puedo hacerlo. Lo haces tú, te sientas aquí y lo haces tú".

Tras ese momento de tensión, Antonio Castelo ha querido romper el hielo con su humor característico y la cosa no ha ido a mayores.