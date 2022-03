Este martes, Cuatro emitió en prime time un especial de Todo es verdad sobre la guerra de Rusia y Ucrania, y Risto Mejide contó con la inestimable ayuda de corresponsales desde el lugar. Sin embargo, durante el programa terminó enfrentándose al profesional ruso con el que conectaron por una de sus opiniones.

Victor Ternovsky es el periodista del medio Sputnik que entró por videollamada, pero causó indignación al presentador cuando habló de la invasión de Ucrania "entre comillas".

"A mí ya hay cosas que me ofenden. ¿Pones entre comillas la invasión rusa? ¿Cómo que comillas?", le preguntó Risto. "Le voy a explicar por qué. Ustedes deberían haber hablado sobre ese conflicto desde el año 2014, que dura ya ocho años", argumentó.

'Todo es verdad'. MEDIASET

"¿Y eso nos invalida para decir ahora que esto es una invasión? Como no hemos hablado de 2014, cosa que tampoco es cierta, no nos invalida para decir que esto es una invasión", se indignó el conductor de Todo es verdad.

"Esto que está ocurriendo hoy es una invasión con todas las letras", defendió el presentador. "Me ofende como ciudadano europeo que le ponga las comillas. Comillas de qué, si estamos hablando de que puede haber 7 millones de refugiados".

"Comillas de qué si estamos viendo que están bombardeando los edificios. Comillas de qué si hay civiles sufriendo las consecuencias. Comillas de qué si en todas las ciudades hay gente metida en refugios porque si no les bombardean. ¡Comillas, discúlpeme, inaceptables!", se enfadó Risto Mejide. "Si usted realmente se piensa que es periodista poniendo comillas a una realidad que estamos viendo con nuestros ojos, es que usted no está viendo la realidad o le han dicho que no la vea".