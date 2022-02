Un analista de seguridad y defensa denuncia que en 'Todo es mentira' trataron de inducirle respuestas

El analista de seguridad y defensa Jesús Manuel Pérez ha contado en sus redes sociales la "experiencia más absurda" que ha tenido con un medio de comunicación que haya reclamado su colaboración como experto y ha sido, según cuenta, con Todo es mentira de Cuatro.

Pérez cuenta primero que suele colaborar con medios de comunicación aunque sea "regalar tu tiempo a un medio de comunicación a cambio de nada" y que en ese periplo ha tenido ya experiencias desagradables.

Entre otras, cuando le llaman al inicio del programa y le hacen esperar todo el tiempo hasta que toca su intervención, algo que puede llevar una hora o más, o cuando le piden "pruebas previas".

También le contraría cuando se prepara "una intervención con notas y repasas los últimos datos. Y siempre [los periodistas] te sorprenden con preguntas desde el ángulo más absurdo. O se fijan en los detalles más irrelevantes".

Ya en el caso de Todo es Mentira, el analista asegura que lo primero que hicieron al contactar con él fue preguntarle: "'¿pero tú has salido en medios antes?'. Como diciendo '¿cómo sé que eres digno en salir en mi programa, oh mortal?'".

"Deben ser que en Cuatro tienen los ordenadores con el Internet capado sin Google", ironizaba el experto, que por fin acabó recibiendo el beneplácito del programa para intervenir.

Pérez asegura que el redactor que habló con él "quiso repasar conmigo las preguntas ¡y las respuestas!".

"Lo mejor fue cuando me pidió que cambiara una respuesta para que yo dijera que los milicianos prorrusos separatistas del Donbass habían lanzado 'ataques provocativos' porque eso era lo que decía no sé qué medio", denuncia el analista.

Acabo de mandar a paseo a una productora del programa "Todo es mentira de Cuatro. Es la experiencia más absurda que he tenido con un medio. Dentro hilo. 👇 — Jesús Manuel Pérez Triana 🌻 (@jpereztriana) February 28, 2022

"Es la primera vez que desde un medio me piden que diga que las cosas de cierta manera cuando yo no sé quién fue el primero que empezó los disparos", se queja Pérez, que asegura que la persona con quien habló "insistió mucho con una información 'porque lo ha dicho Onda Cero'".

Después de todo ese tiempo invertido y de "no parar las llamadas para ir repasando los últimos datos", llegó el momento de salir en el programa, pero ocurrió que esperó para intervenir y finalmente no le dieron paso porque "no había quedado tiempo", algo que se repitió al día siguiente.

"Pero de toda la experiencia me quedé sorprendido de que por primera vez en mi vida desde un medio me hicieran repasar una y otra vez las respuestas y que me pidieran que introdujera una frase", concluía el experto.