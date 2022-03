Feministas piden la abolición de la prostitución y llaman a un 8M alternativo

Un centenar de mujeres se han concentrado este domingo en la plaza Guardias de Corps de Madrid, ante el busto de Clara Campoamor, para reivindicar la abolición de la prostitución y hacer un llamamiento a secundar la manifestación alternativa del 8 de marzo, convocada por el Movimiento Feminista.

Bajo el lema 'El feminismo es abolicionista', las asistentes han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que han llamado "fascista", y han coreado consignas como "Ser mujer no es un sentimiento" o "aborto libre, seguro y gratuito".

También han gritado "estamos hartas" de que "nos violen, nos ninguneen, de la justicia patriarcal, de la violencia sexual" o de que "nos quieran cosificar", en referencia a los "vientres de alquiler".

Las manifestantes han advertido de que van a "arrollar" el Congreso para pedir la aprobación de una ley orgánica de abolición de la prostitución: "Nos tendrán a las puertas del Parlamento exigiendo que se haga".

El acto ha servido también para hacer un llamamiento a las mujeres a que acudan el próximo 8 de marzo a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista, que partirá de Gran Vía hasta Plaza de España, una convocatoria alternativa a la oficial de la Comisión del 8M en Madrid.

Lola Benegas, portavoz del Movimiento Feminista de Madrid, lo ha justificado en que "es hora de decir que el 'entrismo' ha ocupado el movimiento de las mujeres para incorporar exigencias y demandas que no son las de las mujeres", que quieren la abolición de la prostitución, de los vientres de alquiler, de la pornografía y de los estereotipos sexistas, del género, y que el sexo no desaparezca de las leyes porque "entonces desaparece la explicación de por qué nos matan y nos violan".

Se trata de "sanear" para seguir avanzando en la agenda feminista, ha dicho Benegas, y ha denunciado que la otra manifestación, que apoya el Ministerio de Igualdad, "le llama trabajo a la prostitución, se calla ante los vientres de alquiler, no denuncia el porno y no solo no denuncia el género sino que quiere convertirlo en una identidad", en alusión a la ley trans, cuya retirada es una de sus reivindicaciones.

"Ser mujer no es un sentimiento sino una realidad biológica que están negando las leyes que han emanado del Ministerio de Igualdad y ha apoyado sin fisuras el Gobierno de Pedro Sánchez", ha subrayado la portavoz. "Las abolicionistas somos las nuevas sufragistas", ha señalado ante el busto de Clara Campoamor otra portavoz, quien ha criticado el hecho de que el 8M "se convierta en un lugar de jolgorio" en vez de en un espacio de reivindicación.

Apostar por empleos dignos, estables y seguros para las mujeres; acabar con la brecha salarial y de pensiones, la feminización de la pobreza, la precariedad y los abusos en el empleo doméstico; reforzar los servicios públicos de calidad para avanzar en la corresponsabilidad social de los cuidados y la derogación de la instrucción del Registro y el Notariado que facilita la explotación reproductiva de las mujeres y la compraventa de bebés son otras de sus exigencias.

Además, piden implicar de manera activa al Estado en la prevención y erradicación de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas y profundizar en los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto sin acoso, libre y seguro en los centros públicos.