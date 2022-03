Entrevista | Alaska: "Hoy día expresar una opinión se ha convertido en un proyectil"

Alaska, 13 de junio de 1963, Ciudad de Mexico. Aunque nos cruzamos casi cada domingo en la radio, charlar así con Alaska, tranquilamente, sin prisas, es más complicado porque no para. Acaba de sacar nuevo EP y está preparando la gira, a esto se suman sus colaboraciones y el programa Cine de Barrio que presenta, pero cómo me comenta “se junta todo, Mario me dice que diga a algo que no, pero son cosas muy apetecibles y no puedes decir que no”.

Además, acaba de volver del Festival de Benidorm, una experiencia que describe como “regalazo” a pesar de la polémica que la envolvió, aunque para ella “no hay lugar a la polémica, es lo que hay, las bases son las que son, las tomas o las dejas, yo sí soy partidaria del voto conjunto”.

Un Benidorm que forma parte del ADN de Fangoria, muchas de sus letras se han se han convertido en alguno de los edificios icónicos de la ciudad levantina porque, asegura “para nosotros es un pequeño Las Vegas, ese lugar crisol en el que se mezclan nacionalidades, formas de entender el turismo…”. Y es que no es casualidad que su nuevo EP se llame Edificaciones paganas, aunque, en este caso, alude a las edificaciones internas, a nuestro interior “hay gente que ha nacido queriendo cambiar el mundo, yo no quiero cambiar tu mundo, quiero cambiar el mío, ni yo te impongo lo mío, ni tú me impongas lo tuyo”.

En este sentido, lo tiene claro, es más de escuchar que de opinar porque dice “expresar una opinión no es sentar cátedra, y hoy día hacerlo, se ha convertido en un proyectil”. Y esto lo traslada también a sus relaciones, por cierto, muy duraderas “yo soy de relaciones largas”. Y los datos la avalan, más de 30 años con su pareja artística Nacho Canut y 22 años con su pareja sentimental, Mario Vaquerizo. Y cuando le pregunto cuál es el secreto me dice sin dudar “la educación, no dar siempre tu opinión, incluso cuando te la piden, yo no pregunto nunca, no quiero saberlo, no me importa”.

Mario y ella comparten muchas cosas “somos dos locos obsesivos de la agenda y el control, pero luego somos muy distintos”. Asegura que es mucho más tranquila y su mejor día de relax es la visita semanal a su madre “para mí es un día de cocinar, lavarle el pelo, peinarle, ver la tele, echar una partida de chichón…”. Un día que le respeta todo el mundo, porque el resto seguirá lleno de proyectos “La música es mi proyecto, el resto son regalos que me caen del cielo” y a los que sigue sin poder decir que no.