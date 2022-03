Putin agita el 'fantasma' nuclear en Ucrania y avisa: "Las sanciones son como una declaración de guerra"

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha defendido este sábado como "absolutamente correcta" su decisión de invadir completamente Ucrania más allá de las zonas afines de la región del Donbás, en el este del país, ha asegurado que las defensa de Ucrania están casi destruidas al completo y ha respondido a Occidentes sobre las duras sanciones impuestas estos días.

El presidente ha acusado a Kiev de que está intentando obtener armas nucleares a través de la OTAN para garantizar su seguridad y que parte del objetivo de la operación pasa por conseguir que el Gobierno ucraniano convierta al país en "un estado nuclear" con ayuda de la OTAN, que en ese momento se convertiría en "adversario de Rusia".

Putin ha insistido en que la idea de una Ucrania nuclear "no es ningún tipo de tontería descabellada". Según el presidente, Ucrania ha tenido competencias nucleares desde la época soviética. "Y son capaces de organizar ellos mismos el proceso de enriquecimiento de materiales nucleares", ha asegurado. "Kiev sabe fabricar misiles. Y lo harán, y recibirá ayuda desde el otro lado del océano", ha añadido, en referencia a Estados Unidos.

Desde allí, Putin ha asegurado que Washington "pondrá estas estructuras bajo su control, y a partir de ese momento, desde ese mismo momento, el destino de Rusia será completamente diferente".

"Quien no quiera entender mi preocupación sobre la posibilidad de un despliegue de armas nucleares en Ucrania está cuestionando el futuro del Estado ruso", ha declarado Putin, antes de criticar una vez más las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra la economía rusa.

"Estas sanciones que nos han impuesto son como una declaración de guerra, pero todavía no estamos en ese punto", ha explicado el mandatario.

"Hemos destruido casi todas las defensas de Ucrania"

Entre las justificaciones que ha dado sobre la ofensiva contra Ucrania desde que se lanzó el 24 de febrero, el mandatario ha repetido algunas que había mencionado anteriormente, entre ellas la defensa de los habitantes de las regiones prorrusas.

"Escuchen, la gente en Donbás no son perros callejeros. Entre 13.000 y 14.000 personas han muerto a lo largo de estos años. Más de 500 niños han sido asesinados o mutilados. Pero Occidente prefirió no darse cuenta de esto durante ocho años. Escuchen, ocho años", dijo Putin, en referencia a la guerra que comenzó en 2014 tras el cambio de régimen en Kiev y la anexión rusa del territorio ucraniano de Crimea.

El mandatario ha asegurado además que, a estas alturas de la incursión "casi toda la infraestructura militar de Ucrania ha sido destruida y la eliminación de la defensa aérea está casi completa", según declaraciones recogidas por la agencia TASS.

Ha aprovechado además para rebatir las acusaciones de que el Ejército ruso está empleando reclutas en la invasión, que Rusia describe oficialmente como una "operación especial", asegurando que "ni un solo recluta participa en la operación de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Ucrania", ha zanjado.

Sobre la creación de una zona de exclusión aérea

Sobre el debate en torno a la posible creación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, tal y como lleva días insistiendo a la OTAN el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Putin ha asegurado que cualquier otro país que intente cerrar el espacio aéreo ucraniano será declarado por Moscú como "un participante en las hostilidades".

"Oímos por ahí que es necesario implantar una zona de exclusión aérea sobre el territorio de Ucrania. Hacer esto es imposible desde el propio territorio de Ucrania, solo se puede hacer desde el territorio de algunos Estados vecinos. Pero cualquier movimiento en esa dirección será considerado por nosotros como una participación en el conflicto armado por parte de ese Estado desde cuyo territorio se crean amenazas a nuestro país", subrayó.

Por otro lado, Putin ha asegurado que no tiene intención de declarar la "ley marcial" en Rusia porque no ve "motivos para ello". "La ley marcial se introduce en caso de agresión externa, en Rusia no existe tal situación ahora y, con suerte, no existirá", ha indicado.

Respecto a las consecuencias que podría tener una adhesión de Ucrania a la OTAN. "Comenzamos a hablar cada vez más activamente sobre el hecho de que Ucrania será aceptada en la OTAN. ¿Entienden a qué podría conducir esto? ¿O adonde puede aún llevar hasta ahora?", ha preguntado el líder ruso.

Por último, ha afirmado que la decisión de intervenir militarmente en Ucrania fue muy "difícil": "Dije esto al comienzo de la operación y lo dije antes de que se tomara esta decisión. Una decisión difícil, sin ninguna duda", ha repetido.