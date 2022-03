Antena 3 emitió este viernes 3 de marzo la esperada final de Tu cara me suena 9 que, a diferencia del resto de galas del concurso, se grabó en directo y los finalistas eligieron los artistas a imitar. Fueron bastante valientes con sus elecciones. Así, Rasel interpretó Jailhouse Rock de Elvis Presley. En segundo lugar, Nia apostó por I will always love you de Whitney Houston, dejando claro que no le teme a nada.

Por su parte, Eva Soriano se decantó por una de las canciones más populares de Shakira, Ojos así, y no se le resistió ni la danza del vientre ni los gorgoritos imposibles de la colombiana. Agoney eligió S.O.S. d’un terrien détresse de Dimash, haciendo que Lolita asegurara que el canario tenía "una orquesta sinfónica al completo en la garganta".

La última de entre los finalistas en actuar fue María Peláe, que cantó -e interpretó, pues la intensidad de La Faraona merece mención a parte- Hey! de Lola Flores, convirtiéndose en la ganadora ideal para Lolita Flores. Una vez actuaron los finalistas y el resto de los participantes, se paró la votación telefónica y se procedió a la clasificación.

En 5º lugar quedó Rasel, en la 4º posición estuvo Eva Soriano, que bromeó diciendo que era "el peor cumpleaños de su vida" y ella "una perdedora". Para desgranar las tres primeras posiciones, se reanudó la votación y repasó las trayectorias de los integrantes del top 3. Todos coincidieron al decir que la de Tu cara me suena había sido una de las mejores experiencias de sus vidas y que les había ayudado mucho a ganar seguridad en sí mismos.

ES EL PEOR CUMPLEAÑOS DE MI VIDA pic.twitter.com/MVoCCmcXbl — Eva Soriano (@EvaSoriano90) March 5, 2022

Tras esto, María Peláe quedó en tercera posición, haciendo que sus compañeros Nia y Agoney negaran con cara de desaprobación, pues no entendían el tercer puesto de la malagueña, que para muchos fue "el gran descubrimiento" de la edición.

Lo de @Agoney es de otro planeta. Desde que salió de ‘Operación Triunfo’, ha evolucionado a pasos agigantados. Sin duda, un gran concursante de @TuCaraMSuena. ¡Talentazo! | #TCMSFinal pic.twitter.com/vpPhFxBNGq — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) March 4, 2022

Justo después, Manel Fuentes anunció que, con un 53% de los votos, Agoney era el ganador, quedando Nia en segundo lugar. El canario contó rápidamente que había decidido dividir los 30.000 euros del premio entre los cinco finalistas, quedándose cada uno de elloa con 6.000 euros para distintas ONGs.