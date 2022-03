Adrián besa a Marta en una pausa publicitaria de 'Secret Story'

Durante las últimas semanas y, en especial, desde la expulsión de Virginia el pasado jueves, se había visto muy acaramelados a Adrián y a Marta en Secret Story. Tanto es así, que parecía que había quedado atrás no solo la atracción entre Adrián y Virginia, sino también la que el aragonés tenía con David Colchero.

Los vídeos ilustraron muchos besos y abrazos entre ambos, pero también una confesión cuando Adrián hablaba de la vergüenza que le daba todo eso. Sin embargo, parece que todo se le pasó durante la última gala de Secret Story, emitida este jueves 3 de marzo en Telecinco y presentada por Carlos Sobera.

Así, durante la publicidad y tras un polémico vídeo en el que los concursantes pudieron ver, por primera vez, que todos se habían criticado entre todos, Adrián se acercó a Marta y le dio un beso. "¿Y esto?", preguntó ella, sorprendida, que se había acercado al profesor simplemente para darle un abrazo.

Después y como era de esperar, Carlos Sobera contó en plató lo ocurrido y le preguntó a Adrián por lo ocurrido, mientras Marta no dejaba de reír y de taparse la cara, avergonzada. Por su parte, Adrián dijo que, pese a lo chulo que parecía, era muy tímido a la hora de intentar tener algo con chicos o chicas, y que, para no mostrar esa parte de sí, se puso una coraza antes de que empezara el programa, en el que entró diciendo claramente que no tendría nada con nadie dentro.

Es obvio que ha decidido cambiar ese planteamiento y apostar por Marta, pero, ¿por qué ahora? La propia Nagore Robles, en plató, comentó que veía mucha más pasión entre Adrián y David que entre Adrián y Marta, algo que también defendió Nissy. Por su parte, Lydia Lozano aseguró que Marta estaba siendo utilizada por Adrián. Eso sí, nadie puso en duda que la política quedó prendada de Adrián en cuanto empezó el concurso.