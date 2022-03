Carlos Sobera responde con dureza a las acusaciones de tongo de Nissy en 'Secret Story'

Este jueves 3 de marzo, Telecinco una nueva entrega de Secret Story. Presentado por Carlos Sobera, que se reincorporó tras su baja al haber padecido "un ligero COVID-19", como él mismo dijo, fue la primera gala a la que asistió Nissy tras ser expulsada.

Y es que, ni los concursantes ni la audiencia sabían que el domingo habría expulsión, una estrategia que se repetirá esta semana con una doble eliminación.

El caso de Nissy fue especialmente polémico después de que muchos fans acusaran al formato de tongo por "censurar" lo agresivo que se puso Adrián durante una discusión con ella, llegando a romper una puerta a puñetazos, algo que el programa no mostró y que Nissy subrayó al salir del formato.

Al respecto, Carlos Sobera le dijo, con contundencia, que no se terminaba de creer que Nissy hubiera visto cómo su compañero rompía una puerta, pues ya defendió que Carmen había agredido a Elena cuando no había sido así. Por su parte, y en un gesto muy alejado de su comportamiento habitual, Nissy no dijo nada.

CARLOS SOBERA SIGUIENDO LOS PASOS DEL DICTADOR DE JJ Y JORDI 🤬🤬🤬



NOS HA DECEPCIONADO BASTANTE #SecretGala7 pic.twitter.com/ute5rUxhun — 𝑫𝑬𝑵𝑵𝑰𝑺𝑻𝑨 𝑶𝑯𝑨𝑵𝑨 𝑫𝑬 𝑵𝑰𝑺𝑺𝒀 💚🐝💖 (@IncaArana) March 3, 2022

"Has dicho que la casa está super aburrida sin ti, llena de muebles de segunda mano, usados y podridos. Pues yo quiero decir ' viva el mobiliario y la gente que lo parió de la casa de 'Secret Story'. Es más, se han vivido los mejores días de toda la edición", añadió el presentador, con dureza.

Sobera también le pidió que asumiera que se había ido con un 44% de los votos, que era un porcentaje elevado y que la gente quería que estuviera fuera. Además, defendió la libertad del formato para emitir ciertos momentos o no, dando a entender que lo de Adrián no se había emitido, al igual que había ocurrido con momentos de otros concursantes, por preservar el honor del programa como una opción de entretenimiento.

"El programa tiene derecho a no emitir las imágenes que no desee porque son groseras, y lo haremos las veces que haga falta", comentó. Sin embargo, antes de terminar, cambió el tono y alabó a Nissy, destacando su valor como concursante en Secret Story.