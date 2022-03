Del 10 al 14 de mayo, en Turín se vivirá una gran celebración internacional. La ciudad italiana, tras la victoria de Maneskin, acogerá a decenas de países para el Festival de Eurovisión 2022.

39 países europeos, y Australia, competirán por ganar el histórico certamen de la canción, para lo cual tendrán que esforzarse en presentar la que ellos consideran que es la mejor canción. Y, este año, quien no estará es Rusia después de que la expulsaran por la invasión de Ucrania.

Poco a poco, las diferentes naciones están presentando sus candidaturas, algunos tras celebrar una preselección pública, como San Remo (Italia), Melodifestivalen (Suecia) o el propio Benidorm Fest.

1. Bulgaria

Bulgaria fue uno de los primeros países en presentar su candidatura, Intention, interpretada por el grupo de rock Intelligent Music Project.

2. República Checa

La banda de electropop checo-noruega We Are Domi será la que representará a República Checa con Lights Off.

3. Albania

La cantante Ronela Hajati actuará por Albania con Sekret.

4. Moldavia

Violines, acordeones y demás instrumentos adornarán el tema con toques folclóricos Trenuletul, interpretado por Zdob si Zdub & Fratii Advahov.

5. Irlanda

A Irlanda la representará la artista Brooke Scullion con That's Rich.

6. Macedonia del Norte

Circles será el tema que presentará Macedonia del Norte, cantado por Andrea.

7. España

Tras ganar el Benidorm Fest, con polémica incluida, a España la representará Chanel con SloMo.

8. Israel

I.M pisará fuerte el escenario con Michael Ben David, canción que muchos han tomado como un himno LGTBI.

9. Italia

Tras quedar segundo en 2019, Mahmood vuelve a representar a Italia, esta vez junto a Blanco, con la canción Brividi.

10. Ucrania

También sin escaparse de la polémica -y más sabiendo la situación de su país, Kalush Orchestra representará a Ucrania con Stefania después de que Alina Pash fuera descalificada por viajar a Crimea en 2015, saltándose la ley del país.

11.​ Letonia

La banda letona Citi Zeni representará a su país en Eat Your Salad, un explícito tema en el que hacen un juego de palabras con el veganismo.

12. Lituania

Monika Liu interpretará la balada Sentimentai para poder conseguir un puesto en la final y ganar.

13. Estonia

Con toques de country, Hope será el tema con el que Stefan cantará por Estonia.

14. Croacia

Guitarra, coreografía y un casi beso con el bailarín será la puesta en escena que tendrá Mia Dimsic para Guilty Pleasure.

15. Eslovenia

A Eslovenia la representará LPS con Disko, un tema con toques de música disco y elementos clásicos que hacen recordar a las salas de fiesta antiguas.

16. Malta

Emma Muscat representará a Malta con Out of Sight.

17. Noruega

Ataviados con máscaras amarillas de lobo, Subwoolfer sorprendió a las redes sociales con su divertida, a la par que pegadiza, canción Give That Wolf a Banana.

18. Polonia

La sorprendente voz Ochman y sus tonos agudos en River intentarán llevarse el micrófono de cristal para Polonia.

19. San Marino

El rapero italiano Achille Lauro presenta Stripper, una canción con una desenfadada puesta en escena al estilo de Maneskin.

20. Australia

El cantante australiano Sheldon Riley representará al país invitado, que ya se ha convertido en un habitual, con el tema Not The Same.

21. Países Bajos

S10, canción en neerlandés, será la actuación con la que De Diepte representará a Países Bajos.

22. Finlandia

De nuevo, Finlandia apuesta por el rock con la banda finlandesa The Rasmus y su canción Jezebel.

Se irá actualizando conforme se anuncien las candidaturas...