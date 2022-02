División de opiniones ante la explícita canción de Letonia para Eurovisión 2022: "Mi salchicha es más grande"

Continúa por Europa la selección de participantes de Eurovisión 2022, que este año se celebrará en Turín (Italia). Tras los problemas diplomáticos de Ucrania, otro país ha llamado la atención por una canción con referencias sexuales muy explícitas.

Se trata de Letonia, que el pasado fin de semana eligió al grupo Citi Zeni para que les representase en el festival con un tema llamado Eat Your Salad, que se traduce en Cómete tu ensalada, un canto al veganismo con mucho doble sentido.

La banda ha utilizado todo tipo de metáforas de comida para hablar de sus hábitos sexuales de manera discreta, y no tan discreta. La primera frase de la canción no deja indiferente a nadie: "En vez de carne, como vegetales y coño, me gustan frescos y jugosos".

nosotros tuvimos miedo de mandar una teta gigante a Eurovision, pero Letonia ha dicho que quien tenga miedo a morir que no nazca pic.twitter.com/Og2DYwxB6g — 𝔈 (@arboldeaceituna) February 12, 2022

En la actuación, sin embargo, Citi Zeni decidió no cantar la palabra "pussy" en inglés, pero sí escribirla en gigante en la pantalla junto con un emoji de gato, para despistar a los más ingenuos con la otra acepción de la palabra referida a felinos pequeños.

En el resto del directo, los cuatro miembros asombran con una colorida y movida coreografía donde aseguran que es "sexy" ser "verde". Y, para convencer a los aún indecisos sobre su dieta, dan un motivo sorprendente: "Olvídate de los perritos calientes porque mi salchicha es más grande".

De momento, la polémica solo está servida en redes sociales, pero es cierto que las reglas del concurso prohíben tanto contenido político como "palabrotas o lenguaje inapropiado" en las canciones.

No sería la primera vez que algún representante debe cambiar las letras, pero Citi Zeni no se ha pronunciado sobre sus planes aún. Entre los eurofans hay quienes apoyan la canción y quienes señalan que es un "despropósito".