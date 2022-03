Los problemas se suceden en el clan Pantoja y, antes de salir de una ya se ven envueltos en otra polémica. En el día de ayer, miércoles 2 de marzo, Sálvame comentaba que había conseguido unos audios en los que se escuchaba a Isabel Pantoja bastante alterada.

Este jueves, El programa de Ana Rosa ha contado en su Club Social con Isa Pantoja, hija pequeña de la tonadillera, quien ha confirmado que no sabe absolutamente nada de esos audios en los que se escucha a su madre.

La joven sí ha señalado que, según los audios, parece que Isabel habla de una tercera persona, pero Isa tampoco sabe a quién se refiere: "No sé ni a quién habla ni a quién van dirigidas esas palabras. Si fuera ahora tampoco tendría mucha idea, pero podría haber sido alguien cercano con quien tenga confianza para decir eso. Pero si es anterior no tengo ni idea".

Isa ha señalado que le gustaría saber con quién estaba hablando su madre en los audios. Marisa Martín Blázquez, por su parte, ha apuntado que, a su parecer, la conversación pudo tener lugar cuando la cantante estrenaba la casa de La Moraleja: "En esa época, ella tenía ciertas amigas y confidentes a las que podía contar ciertas cosas con el pensamiento de que eso no iba a salir de ahí".

Joaquín Prat, por su parte, ha explicado que si la conversación se consiguió al pinchar el teléfono de Isabel Pantoja, no se podría emitir, puesto que no sería legal. Isa, sin embargo, ha afirmado que no ha tratado ni va a tratar el tema con su madre.

Respecto a la reconciliación de Kiko Rivera y Anabel Pantoja desde el balcón de la casa de este, Isa ha comentado que no se cree los actos de su hermano. Además, ha dejado claro que con ella no servirá una disculpa de ese modo.