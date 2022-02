Los intentos de reconciliación de Kiko Rivera con Anabel Pantoja se quedaron, aparentemente, en un emotivo discurso desde el balcón de su casa. Aunque el DJ prometió a su prima que llamaría a su tío, ingresado en el hospital, aún no lo habría hecho.

Según Irene Rosales, Kiko no habría llamado a Bernardo Pantoja debido a que no tenía guardado su número de teléfono. La modelo ha explicado, además, que ella consiguió el número correcto, pero aún no se lo ha dado a su marido.

Estas declaraciones, sin embargo, para Antonio Rossi, colaborador habitual de El programa de Ana Rosa, no son más que una excusa y, además, no sería la primera vez que la utiliza para evitar contactar con algún miembro de su familia: "Acordaos que fue la misma excusa que puso para Isa Pantoja, que dijo que no tenía su móvil. También dijo lo mismo de su madre, que la había bloqueado y no tenía su teléfono".

"Al final, es la misma excusa para no afrontar los temas", ha señalado el colaborador del matinal. Paloma Barrientos, por su parte, ha apuntado que, si Kiko Rivera tuviera interés en ponerse en contacto con su tío, podría haberle pedido el número de teléfono a Irene.

Paloma García Pelayo ha agregado que las excusas que ha dado Irene Rosales, quien una vez más ha dado la cara por su marido, han dejado de ser verosímiles. Por su parte, Joaquín Prat ha apuntado: "¿El hospital está muy lejos? ¿Tan apretada tiene la agenda para no poder ir a visitarle?".