Isabel Pantoja, ahogada por las deudas económicas, se plantea deshacerse de una de sus viviendas

Que Isabel Pantoja no pasa por su mejor momento personal no es una sorpresa para nadie. A la muerte de su madre y su distanciamiento con Kiko Rivera se une los problemas económicos por los que pasa actualmente y que está intentando afrontar con la venta de alguna de sus viviendas.

Recientemente, la mitad de su ático en Fuengirola, que tenía a la venta por 995.000 euros, se subastó por unos 200.000 euros para subsanar la deuda acumulada que tenía la tonadillera con Hacienda por expedientes sancionadores, actas sancionadas e intereses. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para pagar todo lo adeudado.

El programa de Ana Rosa asegura que la artista no está recibiendo ingresos actualmente, pues hace tiempo que no trabaja, y la cantidad que aún debe podría provocar que le quitaran la otra mitad del ático. El magazine revela que ha estado pidiendo dinero a sus allegados, pero no habría conseguido nada porque "la situación es imposible".

Por ello, Isabel Pantoja se plantea vender otra de sus casas, en concreto, la de El Rocío. Parece que no está dispuesta a deshacerse de Cantora, su icónica finca y residencia habitual sobre la que pesa una deuda total de 2.8 millones de euros (unos 400.000 a Hacienda y la hipoteca de 11.500 euros mensuales que debe a los bancos desde 2020).

Al parecer, tal y como informa El programa de Ana Rosa, alguien en nombre de la cantante se ha puesto en contacto con un grupo inmobiliario para saber por cuánto se podría vender la finca de El Rocío.

Isabel Pantoja compró en 2011 esta propiedad, de 400 metros cuadrados, por 90.000 euros y sobre ella no pesa ninguna carga. Dadas sus características y situada en el emblemático municipio onubense, actualmente su precio podría oscilar entre los 500.000 y los 900.000 euros, por lo que podría ser un desahogo importante para la tonadillera.