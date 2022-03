Kim Kardashian ya es oficialmente una mujer soltera

Parecía que nunca llegaría este momento. Y que nadie se confunda: aún sigue estando casada -la demanda de divorcio la presentó hace un año, a primeros de 2021-. Pero Kim Kardashian ya es, nuevamente, una mujer soltera. Y lo es de forma oficial. Al final ha tenido que ceder su expareja, Kanye West, que ha dado guerra hasta el final, aunque el juez Steve Cochran ya tenía clara su decisión.

Según ha podido saber el portal de noticias TMZ, el magistrado de Los Ángeles accedió a las peticiones de la empresaria de 41 años para ser una mujer libre y soltera tras siete años de matrimonio con el rapero. Este no compareció en el juicio como en cambio sí hizo la estrella televisiva e influencer de manera telemática.

Quienes sí estaban presentes eran los abogados de ambas partes a quienes el juez envió al pasillo mientras terminaba el papeleo. Entre otras cosas, tenía que rellenar el formulario de cambio de nombre para Ye. Lo curioso es que, esta misma semana, el músico contrataba a su cuarta abogada, la experta en divorcios de celebrities y Hollywood, Samantha Spector, quien ha llevado casos como el de Amber Hear o Nicole Young.

La más mediática de las Kardashian presentaba hace tres meses su solicitud para ser declarada legalmente soltera -mientras sigue tramitándose su divorcio-. Como era de esperar, Kanye West se opuso, utilizando todas sus armas para retrasar este juicio.

De poco ha servido, pero esta no ha sido sino una muestra más de los desplantes del músico para con su exmujer, pues en los últimos meses no ha cesado de poner trabas a su decisión de ser una mujer soltera, aunque todavía quedan pendientes las cuitas económicas y sobre la custodia y manutención de sus cuatro hijos (North, Saint, Chicago y Psalm).

Sea como fuera, Kanye puso tres condiciones para aceptar que su todavía esposa sea una mujer soltera de manera oficial. De dichas tres condiciones, el juez Steve Cochran solo ha aceptado una, la primera, en la que se habla del "derecho de reembolso", la cual establece que, si "cualquiera de las partes muere", la otra recibirá el dinero que ahora se ha de dividir en dos partes.

Las rechazadas son la segunda, sobre el bloqueo de activos para que Kim no pueda transferir nada a fideicomisos, y la tercera, que la celeb renuncie a su "privilegio conyugal", por el que si se vuelve a casar las conversaciones con su nueva pareja podrían ser utilizadas en un juicio. Los abogados de Ye no pusieron más objeciones este miércoles.

Queda, por tanto, pendiente el divorcio, aunque por las palabras de Kim Kardashian en un escrito al que accedió recientemente CNN queda claro que no va a ser tarea fácil. "Deseo mucho ser una mujer divorciada. Le pedí a Kanye que mantuviese nuestro divorcio en privado, pero no lo ha hecho. Al contrario, ha estado exponiendo públicamente información falsa sobre nuestros asuntos familiares privados y la custodia compartida en sus redes sociales, lo que me ha provocado angustia emocional", afirmaba.

Un poco más abajo, explicaba por qué considera importante ser soltera de manera legal antes de divorciarse: "Creo que el hecho de que la corte ponga fin a nuestro estado marital ayudará a Kanye a aceptar que nuestro matrimonio se acabó y que debe seguir adelante en el mejor camino posible que nos permita criar juntos a nuestros hijos".