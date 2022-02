La nueva estrategia de Kanye West para evitar su divorcio con Kim Kardashian

Kanye West no se rinde en su negativa a divorciarse de Kim Kardashian. La socialité solicitó este trámite en febrero de 2021 y, desde entonces, el músico ha hecho todo lo posible para que la modelo cambie de opinión. Ahora, de hecho, ha puesto sobre la mesa una serie de condiciones que la modelo debería cumplir si quiere tomar legalmente caminos separados, así como también pide demostrar que los mensajes "erróneos" publicados sobre su matrimonio en las redes sociales son de su autoría.

Kim pidió recientemente cambiar su estado civil y volver a ser considerada legalmente una mujer soltera, por lo que el músico ha presentado nuevos documentos legales para salirse con la suya y, en su línea, retrasar este proceso legal. Sus abogados lo han contado al medio estadounidense TMZ.

En primer lugar, el artista quiere que su expareja renuncie al "privilegio conyugal" para asegurarse de que todas las comunicaciones que pueda tener con la modelo puedan ser parte del expediente judicial. Si Kim pone fin a su condición de casada, "habrá un problema para obtener pruebas sobre la educación y la custodia de los hijos que tienen en común", según los abogados de Ye.

Además, el cantante también desea bloquear los activos de la pareja para que la empresaria no transfiera los bienes que tienen en común, y pide que se cumpla el derecho de reembolso por el que si una de las partes muere, la otra recibirá el dinero que "se le adeuda".

El rostro televisivo tiene muy claro que quiere divorciarse del cantante. "Deseo divorciarme. He intentado que esto se hiciera de forma privada, pero él no lo ha hecho. Kanye ha estado publicando mucha información errónea sobre nuestros asuntos más íntimos y la paternidad compartida en las redes sociales. Esto me ha creado una fuerte angustia emocional", detalla en uno de los documentos a los que ha tenido acceso TMZ.

"Me he dado cuenta de que no hay forma de reparar nuestra unión. Él no está de acuerdo, pero al menos parece que se ha dado cuenta de que quiero terminar nuestro matrimonio, incluso si él no quiere. Quiero volver a estar soltera para comenzar el proceso de sanación. Mi familia y yo necesitamos avanzar y empezar un nuevo capítulo de nuestras vidas", añade. Por su parte, sus representantes dicen que "claramente, el objetivo del West es evitar a toda costa que nuestra defendida se vuelva a casar".

En cuanto a la "información errónea" de la que habla la empresaria, el letrado que representa a West cuenta al portal estadounidense que "Kim afirma que leyó algo en Internet escrito supuestamente por Kanye, y caracteriza los mensajes en su declaración como información errónea. Kim necesita ofrecer los posts de las redes sociales como prueba, y demostrar que fueron escritos por Kanye".