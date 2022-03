Las tres puertas, el programa que presenta María Casado en La 1 de RTVE y que propone charlas sinceras y sencillas a sus invitados cada semana, poniendo en valor la palabra y la reflexión, recibió este miércoles a Pedro Ruiz. El presentador y escritor fue uno de los invitados del miércoles y, durante su entrevista, ocurrió algo inesperado.

María Casado rompió a llorar, asegurando que ella de autoestima anda "regular". También dijo que anda preocupada. Es ahí cuando la presentadora se rompió totalmente.

Entonces, Ruiz, el invitado, quiso echarle un capote a modo de reflexión. "Te he dicho más de una vez que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar. Los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es imposible de tragar. Te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué tipo de cosas, o promoción por hacer cosas... Y no, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Y este programa limpia".

Para rematar, Pedro dijo en referencia a los datos de audiencia, motivo de la intranquilidad de la presentadora: "Luego tendrá los datos que tenga. Pero los números no son el alma de la vida", reflexionó el escritor.

Las tres puertas, que se estrenó con un 6,4% de share hace un mes, ha ido cayendo en audiencia hasta estabilizarse en torno al 5%, pretende recuperar el espíritu de programas clásicos de RTVE donde la palabra ha sido el elemento vertebrador y que han sido escuela de grandes profesionales, como Mercedes Milà, Julia Otero, el Loco de la Colina, Ángel Casas, o el propio Pedro Ruiz, y de referentes internacionales como The Oprah Conversation, My next guest, con David Letterman o Pretend it's a city, con Martin Scorsese y Fran Lebowitz.

El programa tiene cada semana varios invitados que tengan cosas que contar y propondrá charlas sinceras y sencillas poniendo en valor la palabra y la reflexión. Personas que sean 'marca España' y también personajes internacionales de diferentes disciplinas: gente de referencia en las artes, la ciencia, el empresariado, el deporte, la divulgación, la enseñanza, la moda, la gastronomía...