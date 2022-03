Tras su paso por La isla de las tentaciones, parece que Tania Media vive felizmente su relación con Alejandro Nieto -a pesar de los altibajos vistos en el programa-. Y, ahora, a su faceta de modelo ha añadido la de influencer, tanto en Instagram, donde tiene más de 340.000 seguidores, y en su canal de Mtmad.

En esta plataforma de vídeos de Mediaset, la canaria se abre cada vez más con sus fans y, en su última publicación ha confesado que ha tenido un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA).

"Casi todos los problemas de mi vida terminan desencadenando en la exigencia que siempre he tenido conmigo misma. Ser perfecta en los estudios, en el amor, con mi familia...", declara. "Llegó un momento en que me explotó todo y yo me refugiaba en ir por las noches a escondidas a coger comida, sin que mi familia se enterara".

"Lo recuerdo muy duro. Recuerdo salir de la habitación a las 3 de la mañana a coger bollos, cereales, cosas que no me apetecían porque no tenía hambre", relata. "Me ponía a comer y, al irme, en mi mente sonaba: 'Vuelve a coger un poquito más'".

Además, esto se acrecentó cuando empezó a presentarse a certámenes de belleza, entre los que se incluyen Miss World. "Fue un completo caos. Me exigía mucho: tener un cuerpo perfecto, comer poquito. Veía a mis compañeras, que eran como monumentos, y a mí siempre me faltaba algo", narra.

"Me marqué unas dietas hiperestrictas. Yo estuve mucho tiempo comiendo pepino y pollo sin parar, no me permitía ni un vaso de leche. Sentía que no valía y que la solución era comer poco", confiesa. "No es solo culpa mía, es culpa de la sociedad. Exige unos cánones que no entiendo, pero hoy en día estoy feliz con mi cuerpo y por eso lo puedo contar. No hay que contentar a nadie".

"Otra de mis exigencias era no mostrarle a mi hermana pequeña esa cara de mí. No me podía permitir fallar delante de ella", añade Tania Medina. "No fui a terapia, tampoco pedí ayuda profesional. Se la pedí a mi familia. Pero no ir a profesionales fue un error. Pedid ayuda, se puede salir".

"No todo el mundo puede salir por sí mismo", avisa y añade que se arrepiente de no hacer acudido a un psicólogo, pues podría haber salido mucho antes. "Sé que lo he superado, porque no tengo ningún problema con la comida, pero emocionalmente creo que no lo he superado".