Tania Medina, de 'La isla de las tentaciones', a punto de terminar su carrera de Derecho

Tania Medina fue una de las revelaciones de la última edición de La isla de las tentaciones. La canaria, que entró al concurso con su pareja, Alejandro Nieto, se presentó como modelo, ganadora del título de primera dama de honor en Miss World Spain 2019.

Sin embargo, no es la única faceta en la que destaca. Tania ha contado en su canal de Mtmad que solo le quedan dos asignaturas para terminar la carrera de Derecho. Aunque asegura que, de momento, prefiere aparcarlo y centrarse en su ascendente carrera como influencer.

Con tan solo 23 años, se ha especializado como en reporterismo, pero, comenta, ahora mismo no quiere ejercer como jurista: "Sé que tengo eso ahí y me gusta, pero he encontrado otras ramas que me gustan y quiero probar".

En sus años de modelo conoció a su pareja, que fue Míster España 2015 y también a otra conocida influencer: Marta López Álamo. Juntas protagonizarán el siguiente vídeo en el canal de la exconcursante y hablarán de sus retoques estéticos.

Avance ❗ Tania Medina y Marta López Álamo se reencuentran y comparten confidencias, mañana en #mtmad https://t.co/m0Jx1NarvP — mtmad (@mtmad) February 8, 2022

El físico y sus cambios en el quirófano son algunos de los temas que más interesan a sus más de 300.000 seguidores en Instagram, que también son partícipes de otra de las pasiones de Tania: la música.

En otras ocasiones ha aparecido cantando en su perfil de redes sociales y puede ser que esta sea alguna de las "ramas" que quiere probar en el futuro aprovechando su exposición mediática y su reciente mudanza a la capital desde Las Palmas de Gran Canaria.