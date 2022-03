Rosario ('La isla de las tentaciones') muestra imágenes con su cara desfigurada por un retoque estético

Después de participar en la última edición de La isla de las tentaciones, Rosario, expareja de Álvaro, tiene ahora su propio canal de Mtmad. Precisamente ahí, la joven se ha sincerado sobre un retoque estético fallido cuando tenía 19 años.

Eso sí, habla de este asunto, como suele ser habitual en ella, quitándole hierro y viendo su parte positiva, esa que dice que hay que tener cuidado con los sitios donde te los practicas y que, como ella ha aprendido, hay que ser consciente sobre los efectos de la cirugía estética.

"Ahora me parece divertido, pero lo pasé fatal. Hace años, con 19, me puse labios. No tenía mucho dinero y quería labios ya, donde fuera y como fuera. Encontré un sitio medio clandestino que ponía labios por 160 euros y allá que fui", cuenta en su canal.

"Me los hacen, yo me veía genial y todo perfecto, pero con el paso del tiempo se me han ido formando unas bolitas", rememora.

Rosario. MTMAD

Lo que le pasó, según cuenta, es que le habían puesto en los labios polímero, "un producto, un plástico que se usaba antiguamente que no se reabsorbe".

Con el paso del tiempo, y tras acudir a una nueva clínica, han conseguido "disimular" esas bolitas que le habían aparecido.