Kiko Matamoros desvela en 'Sálvame' que Bigote Arrocet le ha demandado: "Me pide 30.000 euros"

Kiko Matamoros siempre ha sido uno de esos colaboradores de Sálvame que no tiene pelos en la lengua. Y precisamente esa actitud le ha llevado muchas veces a enfrentarse a querellas y demandas de los famosos a los que ha criticado.

Célebre es la demanda que le interpuso Rocío Carrasco por hablar de ella en Telecinco, que acabó ganando él a comienzos de 2022. Y no solo ha recibido demandas, sino que también ha interpuesto unas cuantas como, por ejemplo, contra su expareja Makoke. Pero de las más recientes, el protagonista no es otro que Bigote Arrocet.

"Me ha demandado por llamarle Bigote Pinochet", ha comentado en la tarde del miércoles en Sálvame. Un litigio que ya viene de lejos, cuando el popular colaborador insinuó que el cómico podría ser simpatizante de Pinochet, algo que no sentó nada bien.

"Hoy he recibido esta noticia tan mala en lo personal. Y Bigote me pide 30.000 euros", ha confirmado el tertuliano, que no ha querido dar más detalles sobre la denuncia. Mientras, Bigote Arrocet hace mucho tiempo que renegó de la cadena y no está participando en nada que tenga que ver con Mediaset debido, sobre todo, a este enfrentamiento con Kiko Matamoros.