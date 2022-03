Sofía Cristo sentencia a Edmundo Arrocet: "No jugó limpio con mi madre"

Este lunes 28 de febrero, Telecinco emitió la segunda entrega de la nueva temporada de Mi casa es la tuya. Tras el emotivo programa dedicado a Ana Obregón, y tal y como se había anunciado, el episodio contó con Claudia, una de las hijas de Bertín Osborne, como entrevistadora.

Esta habló con Sofía Cristo, la hija de la exvedette, quien no se cortó a la hora de manifestar su opinión sobre Bigote Arrocet, con quien tuvo una excelente relación en Secret Story, tal y como recordó. Según dijo, en el reality encontró un gran apoyo en él y le encantaba que, al igual que ella, era alguien muy creyente y espiritual.

Sin embargo, poco o nada queda de eso, pues confesó que sentía que el chileno no había jugado limpio con su madre. "Me caía muy bien y fui yo la que le dije que cuando saliera hablase con mi madre. Lo que no me gustó fue cómo se comportó luego", contó.

Bárbara Rey, por su parte, apuntó que el humorista debería pensar más, por sus 72 años de edad, en el tipo de gente que entraba en su vida y en la importancia que deseaba darle.

Así, reafirmó lo que dijo en Sábado Deluxe hace algunas semanas, que durante un tiempo y desde que él salió de Secret Story, Bárbara Rey se había llegado a ilusionar y le había parecido totalmente viable tener una relación con estable, hasta que se dio cuenta de que no estaba siendo honesto con ella.

Risas😂😂😂. Bertín le pregunta a Bárbara Rey por Edmundo Arrocet. #MiCasaBárbaraRey pic.twitter.com/UAxEa5d0aO — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 28, 2022

"Creo que, para la edad que tiene, tendría que darse cuenta quién merece la pena y quién no. Pensaba que con su edad y la mía podríamos haber encajado, pero no. Él su mundo, su vida..." reflexionó la actriz, sin llegar a concretar lo que terminó con la relación.