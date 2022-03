Quién es Clarice Alves, la espectacular mujer de Marcelo

En el mundo del deporte, el jugador del Real Madrid, Marcelo Vieira, y la actriz Clarice Alves son una de las parejas más queridas y consolidadas. Se casaron en el año 2008, pero como ya ha comentado el defensa del Real Madrid en alguna ocasión, se conocieron cuando apenas eran unos adolescentes.

"Yo conocí a su hermano cuando teníamos 13-14 años jugando al fútbol sala en Brasil, en Río de Janeiro. Y entonces mi amigo tenía una hermana que era muy guapa y tal, y yo le pedía ayuda, pero no me ayudaba nada. Luego nos fuimos conociendo, nos hicimos muy amigos, vimos que teníamos en común otras cosas, disfrutar de estar juntos pero no como amigos, y ahí fue empezando", explicó Marcelo en una entrevista en el programa 'La noche D' de Dani Rovira.

Así es su trayectoria profesional

Clarice Alves es una de las actrices más conocidas de Brasil, su tierra de nacimiento, y en septiembre del año pasado acudía al estreno de Urubú, su última película dirigida por Alejandro Ibáñez. Pero Clarice empezó a actuar desde muy joven en obras de teatro.

"Carioca, enamorada de su Río de Janeiro, Clarice vive en constante movimiento en diferentes lugares del mundo. Vive en Madrid desde el 2006, siempre visita su querido Brasil y va a donde el trabajo y su vida personal la lleven", explica en su propia biografía disponible en este enlace.

Su primer contacto con el mundo artístico comenzó a los 12 años cuando formó parte de la Casa e Companhia de Artes Avancini donde estuvo hasta los 17 años participando en obras de teatros. En los últimos dos años ha actuado en varios cortometrajes y largometrajes y, además, es graduada en Asesoría de Imagen Personal.