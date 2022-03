Nona Sobo ('Entrevías') visita el plató de 'El programa de AR': "Me encantaría tener a José Coronado como abuelo"

La tensión que se vive en la serie Entrevías es innegable. La lucha por el control del barrio por parte de los narcotraficantes molesta sobremanera a Tirso (José Coronado) que, tras la llegada de su nieta Irene (Nona Sobo) al barrio, tratará de hacer todo lo que esté en su mano por protegerla de las malas influencias con las que insiste en juntarse.

Este martes, la actriz, apodada como 'la china pija' en la ficción, ha visitado el Club Social de El programa de Ana Rosa para promocionar la serie. Como ya hicieron sus compañeros de reparto, José Coronado y Luis Zahera, Nona Sobo ha señalado que aún queda mucho por ver en Entrevías.

La joven, que se ha mostrado agradecida por la oportunidad de poder participar en el proyecto emitido en Telecinco ha respondido con gusto a las preguntas de los colaboradores del matinal, quienes han alabado su trabajo en la serie. "Estoy impactada con tu trabajo. Tienes unas secuencias estupendas y duras de hacer", ha señalado Paloma García Pelayo.

La actriz ha querido resaltar la presencia de José Coronado en la serie: "Soy una pesada y siempre lo digo, pero he tenido una suerte y una experiencia con él que estoy muy contenta. Día a día me ha ayudado en el trabajo y no laboralmente. Estoy supercontenta. Y de aquí al cielo".

Nona ha apuntado, además, que, por una parte, le gustaría tener un abuelo como Tirso: "Es verdad que tiene muchos prejuicios, pero al fin y al cabo se quieren y es el único que está en las buenas y en las malas". Respecto a tener como abuelo a José Coronado ha respondido que "obviamente", le "encantaría".