Muere, a los 37 años, la actriz y modelo tailandesa Tangmo Nida tras caerse de una lancha

Iba a comer con unos amigos cuando sucedió la tragedia. Una tragedia que ha tardado en ser confirmada por ser muy complicado hallar el cuerpo. La actriz tailandesa Nida Patcharaweeraphong, más conocida como Tangmo Nida, ha muerto tras caerse de una lancha motora en el río Chao Phraya, el más largo y uno de los dos ríos más importantes de su país natal.

Los hechos ocurrieron el 24 de febrero en la capital, Bangkok, cuando la intérprete y modelo, que además tenía muchísimo éxito en su país y en redes sociales (en Instagram era seguida por 1,6 millones de personas) se dirigía a un restaurante con algunas amistades para comer todos juntos. Lo hacían en lancha, un método de transporte común en la zona.

Según explican unos informes (que citan desde la web de Telecinco), la actriz, que tenía 37 años, viajaba en la parte trasera de la embarcación, sentada. Y en un momento dado hubo de caer al agua. Sin embargo, las causas de dicha caída no están resueltas todavía. Minutos más tarde, sus amistades se giraron y se percataron de la ausencia de Nida, comenzando una búsqueda que se prolongaría en el tiempo.

Sus amigos, aún a bordo de la lancha motora, estuvieron buscándola alrededor de 20 minutos, sin obtener resultado, momento en el que decidieron contactar con las autoridades locales, quienes enviaron un equipo de 30 buzos para peinar toda la zona del río que transitaron en la embarcación.

Tras dos días de intensa búsqueda, finalmente fue el hermano de la intérprete, Dais Dejjab, quien decidió sumarse al equipo de rescate, siendo él mismo la persona que encontró "algo flotando" en el agua y que más tarde se identificó como el cuerpo sin vida de su hermana, según explican desde The New York Post.

"El dolor por el que estamos pasando todos en la familia es insoportable. Queríamos mucho a nuestra hermana y ella nos traía tanta felicidad...", ha asegurado Dejjab, quien ha querido agradecer "el esfuerzo de todos" los que han ayudado a recuperar el cadáver de Nida. "Hoy he venido a llevarla de vuelta a casa", ha terminado.

Por su parte, Panida Siriyuthyothin, madre de la actriz, no se puede creer lo sucedido dado lo buena nadadora que era su hija. "Antes de la noche en la que desapareció, de repente pensé en ella. Quería llamarla. Cuando escuché la noticia no podía creerlo. Aún tenía la esperanza de que no fuese ella",ha confesado.

Los médicos que han realizado la autopsia han confirmado que falleció ahogada y que el cuerpo presentaba un corte muy profundo en la pierna izquierda que pudo haber sido causado por la hélice del barco. Uno de los jefes de policía de la ciudad, Paisarn Wongwatcharamongkol, explicó que el propietario de la lancha motora podría enfrentar cargos por, supuestamente, operar la embarcación con una licencia caducada, así como el conductor no tenía carné. "Ambos pueden enfrentar denuncias por negligencia, pero no se ha formalizado ni presentado nada por ahora", ha explicado..