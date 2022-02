Después de ocho años, Isabel Pantoja aún no ha devuelto la Medalla de Andalucía que le retiró la Junta

Después de tanto tiempo, si no lo ha hecho ya, no parece que tenga intención de devolverla. Y menos este lunes, 28 de febrero, Día de Andalucía. Hablamos de la Medalla de Andalucía que Isabel Pantoja recibió en 2002 y que en 2014 le retiraban. La tonadillera sigue manteniendo el reconocimiento en su casa y desde la propia Junta admiten que han tenido otras prioridades estos años, por lo que tampoco han insistido en demasía.

Desde Vanitatis han explicado este desaguisado por el que la cantante de 65 años aún conserva un premio que ya no es suyo. La historia comienza, claro, con la concesión del mismo, durante el mandato de Manuel Chaves en la comunidad andaluza. Lo recogió, acompañada de su madre, de sus hijos y de su entonces pareja, Diego Gómez, en el Palacio de San Telmo de su Sevilla natal.

Sin embargo, en 2014, con Susana Díaz al frente del Gobierno autonómico, llega la decisión contraria, siendo además la primera vez que se tomaba una determinación así desde la creación, en 1985, del premio: la Junta de Andalucía revocaba la distinción de la artista el 14 de Noviembre del 2014, apenas cinco meses después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia condenatoria de dos años de cárcel por blanqueo de capitales a Isabel Pantoja.

"En el presente caso se aprecia, además, una especial repercusión y trascendencia en la sociedad andaluza no solo por la gravedad de las conductas delictivas que han llevado a la condena, sino por la especial relevancia mediática de la autora y por el reproche que merece haber contribuido a blanquear beneficios ilícitos obtenidos mediante una actividad pública corrupta con grave quebranto de los recursos públicos", eran los argumentos del Consejo de Gobierno de Andalucía para retirarle el galardón. Apenas tres días tras hacer pública esta decisión la tonadillera entraba en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla, para cumplir su pena, así como había de hacer frente al pago de una multa de 1,1 millones de euros.

Dicha decisión le fue remitida por escrito -como siempre actúa la Administración- aunque, explican desde el citado medio, no hay constancia de que Isabel haya respondido ni recurrido el mismo. Sin embargo, no se encuentra entre las prioridades actuales de la Junta el seguir reclamándosela, como han informado al citado portal, que confirma que no ha devuelto la Medalla: "El Gobierno actual, con la pandemia y todos los problemas a los que ha tenido que enfrentarse, no ha dado prioridad a eso, no ha habido una devolución, no hay constancia de eso ni se ha preocupado en insistir en ello".