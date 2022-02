Alexia Rivas aclara cuál es su relación con Omar Sánchez

Este viernes 25 de febrero, y tras cambiar la parrilla televisiva, Telecinco emitió una nueva entrega del Deluxe, que ofreció una entrevista a Alexia Rivas. La periodista lleva varias semanas en el ojo del huracán desde que se la relacionó carnalmente con Omar Montes, expareja de Anabel Pantoja.

Esta no disimuló y reconoció que la posible relación no le hacía ninguna gracia. La gallega, por su parte, desmintió que haya habido algo entre ellos y justificó sus viajes a Gran Canaria diciendo que lleva yendo 8 años y le encanta viajar hasta allí a raíz de un novio canario con el que duró tres años.

Con todo, los colaboradores del Deluxe, que suelen ser muy incisivos con la joven, la acusaron de darle bombo al asunto para ganar protagonismo, algo que también negó, recordando que siempre había dejado claro que lo suyo con Omar era una simple amistad.

"Ella lo ha negado desde el primer día, pero lo que pasa es que no la habéis querido escuchar", añadió Jorge Javier Vázquez en su defensa, que además destacó que Rivas le gustaba mucho como colaboradora.

"Tiene como un doble discurso que a mí no me ha gustado y así se lo he hecho saber a través de Omar, ella sabe que no tiene nada conmigo, sabe que Omar volvería con ella, pero luego dice cosas mías, critica mis extensiones... entre mujeres no debemos tener este tipo de envidias. Sé que no le gusto, pero no entiendo el motivo", mantuvo hasta el final la colaboradora sobre Anabel Pantoja.