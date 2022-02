María Pombo da buenas noticias a sus fans: su esclerosis no avanza

Cuando llegan las buenas noticias aparece ese exhalo de alivio, esa pequeña alegría que es preciso y precioso compartir cuanto antes. Máxime si se es una de las influencers con mayor número de seguidores. María Pombo ha informado a sus casi dos millones y medio de fans de que su enfermedad, la esclerosis múltiple, se ha frenado y ya no avanza.

Fue hace aproximadamente dos años cuando a la también empresaria le llegaron casi seguidas dos noticias dispares: una, su embarazo; la otra, que tendría que aprender a lidiar con la enfermedad, ya que esta le acompañaría de por vida (como le ocurre también a su madre). Comenzaba un tratamiento desde ese mismo instante.

"Lo hemos pillado muy a tiempo", afirmaba. Y el tiempo les ha dado la razón a los doctores. La madrileña de 27 años ha celebrado este jueves que ya lleva dos años sin lesiones nuevas, lo que significa que la afección no ha evolucionado. A través de sus stories, la más mediática de las Pombo ha declarado que la esclerosis lleva tiempo estancada.

"Al igual que cuando me he enterado se lo he contado a mi familia y a mis amigos con mayúsculas, os quiero decir que el lunes me hice una resonancia magnética y no han encontrado lesiones nuevas. Todo está estable", ha asegurado la influencer, que estaba visiblemente entusiasmada por la buena noticia.

"Llevo dos años seguidos sin lesiones nuevas de la enfermedad y estoy completamente feliz, muy emocionada y decirlo al alto me emociona. Estoy superfeliz", ha explicado la esposa de Pablo Castellano, que casi no podía contener las lágrimas.

En su momento, con entereza pero también con los ojos vidriosos, María Pombo hizo saber en un vídeo de ocho minutos lo que le habían contado los especialistas: "Los resultados de las pruebas no han ido como esperaba. Efectivamente, tengo esclerosis múltiple y empiezo el tratamiento la semana que viene. Me van a poner uno compatible con el bebé y, cuando dé a luz, veremos el tratamiento que mejor me va. Ahora tengo una razón muy importante para estar feliz y tranquila y estoy optimista".

Precisamente Martín, su hijo, es el protagonista de su más reciente publicación. Se trata de un memorándum de todo lo que había hecho durante este jueves y en el vídeo que subió en último lugar se ve al pequeño reírse de su propio juego con la arena. "Hoy ha sido un día completito", escribía.