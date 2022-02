Muchos espectadores la conocieron en 2011 como pretendienta de Curro en Mujeres y hombres y viceversa y, posteriormente, tronista del programa. Ahora, Brenda Estarlich está más alejada de la televisión, pero ha querido echar la vista atrás y recordar cómo fue su pasado mediático, algo que ha hecho escribiendo sus memorias.

La valenciana, que actualmente tiene novio y una hija de casi dos años, también concursó en Acorralados, reality en el que convivió con Antonio David, Bárbara Rey, Raquel Bollo o Nagore Robles, quien resultó ganadora.

Pero, tras su paso por el programa, ingresó en un centro de desintoxicación por su problema con las drogas. "Me di cuenta [de mi adicción] al tiempo de estar en el centro de desintoxicación. No era consciente del problema que tenía", declara en una entrevista con Outdoor, en la que habló del acoso que vivió en ese momento por los paparazzi.

"Con la ayuda de la psiquiatra logré tener el control de mi mente y, sobre todo, de mi vida. La salud mental es muy importante", opina. "He tenido recaídas. He llegado a estar en cinco centros de desintoxicación. Ahora no tengo ninguna adicción y estoy muy bien".

Además, Brenda Estarlich confiesa en la entrevista el duro momento que vivió en su pueblo y que le hizo tomar la decisión de marcharse. "Salí de fiesta con mis compañeros de clase y algunos de ellos me echaron droga en la bebida, me grabaron y difundieron el vídeo. Me humillaron tanto que decidí abandonar mi pueblo", asegura.

"Después, esos mismos salieron en televisión vertiendo mentiras sobre mí. Me mataron en vida", lamenta. "Era una niña de 19 años con mucho talento y un futuro transparente y de repente me lo hicieron negro. Me cagaron la vida".