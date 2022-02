Tamara Gorro anuncia la publicación de su cuarto libro, 'El corazón llora': "El más díficil de mi vida"

Tamara Gorro lleva unos meses muy complicados. La influencer ha compartido con sus dos millones de seguidores los difíciles momentos que atraviesa por una grave depresión que sufre con ansiedad mental y, ahora, ha decidido plasmar todos sus sentimientos en un libro.

El corazón que llora será la cuarta publicación de la instagrammer, pero la más personal hasta ahora. Gorro lleva más de un año implicada en la creación de este libro y ha confesado que pensó en rendirse, pero finalmente decidió cambiar el rumbo para incluir su experiencia con la salud mental.

Así lo ha anunciado en su cuenta de Instagram, con un vídeo donde visita la imprenta donde ha comenzado a fabricarse el libro que estará a la venta el próximo 6 de marzo.

Lo ha definido como "el libro más difícil" de su vida y lo ha descrito con dos corazones: uno entero, "orgullosa" y "llena de amor" por lo que ha escrito, y otro roto, por lo mucho que ha sufrido en el proceso: "Más de un año sumergida en él, me planteé no continuar, pero me hacía sentir libre y eso fue lo que me empujó".

"Jamás me imaginaría que yo fuese capaz de plasmar tanto dolor, de compartirlo y lo peor de todo, darme cuenta de que yo había vivido todas esas experiencias sufriendo en exceso", ha añadido.

Ha señalado que lo que ha plasmado en el libro es algo que incluso su "entorno más cercano" se "impactará mucho": "Necesito descubrir a esa mujer que ni siquiera yo sé quien es. A día de hoy tan solo conozco su nombre, Tamara Gorro".