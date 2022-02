Raquel Bollo carga contra 'Sálvame' por sacar sus deudas con Hacienda: "Pienso contrario a vosotros y me sacáis esto"

Raquel Bollo, desde que abandonó Sálvame, sigue en su particular vendetta contra el programa, ya que este ha sacado la información sobre la deuda de Raquel con Hacienda, que asciende a 6.000 euros. "Tengo deudas y por eso trabajo, como todo el mundo. Llevo con la deuda desde 2007" se ha defendido.

Pero poco después, en una conversación telefónica con el programa, Raquel Bollo ha pasado al ataque. "Pero vamos, esa deuda ya la habéis dado 200.000 veces en el programa. Esto qué es... ¿por pensar contrario ya empezáis a investigarme? Cada vez que yo doy una opinión contraria a algo, buscáis cosas, y sacáis mierda" ha espetado muy molesta.

"Pregúntale a Kiko Matamoros el tiempo que lleva, y a Chelo... que no solo somos Raquel Bollo y Chelo, que Hacienda le viene a todo el mundo" ha dejado caer Raquel Bollo. La deuda con Hacienda de Kiko Matamoros es pública, porque asciende a más de 600.000 euros, pero no es público si Chelo García-Cortés ha resuelto sus problemas o no, y sacarla en medio de la conversación no ha sentado nada bien a ninguno de los dos colaboradores.

"Todo el mundo sabe que tengo un problema con Hacienda, pero nunca he tenido uno con la Seguridad Social, así que Raquel Bollo se ha equivocado" ha comenzado Chelo García-Cortés. "Qué más dará deber a la Seguridad Social que a Hacienda. Al final debes. Pero me parece muy feo" ha añadido Kiko Matamoros.

"Lo mío es público. 711.000 euros. Es un lastre que te vas quitando como puedes. Pero me parece horroroso utilizar a Chelo, porque nadie tiene porqué saber si ha liquidado o no su deuda con Hacienda. Es de ser muy mal compañero. Me duele por Chelo".

Kiko Matamoros, a Raquel Bollo: "Estás emparanoiada"

A raíz de las declaraciones de Raquel, Kiko Matamoros ha ido a más contra su excompañera de programa. "Ese complejo que tienes, esa paranoia de que te perseguimos desde aquí... deberías hacértelo mirar".