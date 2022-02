Raquel Bollo, fuera de sí, arremete contra Rocío Carrasco y 'Sálvame': "Rocío Flores tiene derecho a vivir"

Raquel Bollo ha dejado claro cuál es su postura respecto al problema, parece que insalvable, que tienen Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores.

Después del último cruce de palabras entre ambas, la colaboradora de Viva la vida ha querido hacer un alegato en favor de la joven. "¿Qué madre por ahí a su hija con la edad que tiene? Que tenía 15 años, me pone mala, no lo entiendo. Esa niña tiene derecho a vivir y no estar condenada por su propia madre", se desmarcaba la andaluza, fuera de sí.

"Rocío (Carrasco) demuestra una rabia y un odio hacia esa persona cada vez que habla así...", insistía Bollo. Instantes después, tras leer algunas críticas hacia ella en las redes sociales, perdía completamente los papeles en directo. "Que les quede claro a todos los que me mandan esos mensajitos diciendo que parece mentira que defienda a Rocío Flores cuando me han maltratado y que me deberían haber pegado más", advirtió.

Entonces, pasó a relatar uno de los aspectos más duros de su vida. "Yo me intento quitar la vida cuando me dicen que me quitan a mi hijo, que yo eso lo he pasado, cuando me dicen que con dinero se llevan a mi hijo, no cuando mi hija me ha pegado".

Y sentenciaba: "No voy en contra de Rocío Carrasco. Yo me llevo al padre, pero no me llevo a mis hijos por delante para llevarme al padre".

También tuvo palabras de recuerdo para Sálvame, programa donde ella colaboró y del que acusó a los directores del formato de ponerse "una medalla" por defender los malos tratos cuando en su día, recordaba la andaluza, tuvo que hacer frente a Chiquetete en plató: "¡Era maltratador mío!".