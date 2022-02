Guía para no perderse en las obras de metro: al corte de la L8 hasta mayo se suma una interrupción de 15 días en la L5

El pasado 13 de febrero, Metro de Madrid inició una serie de obras de remodelación y mejora en el tramo de la línea 8 (L8) que conecta las estaciones de Colombia y Mar de Cristal, lo que supuso la interrupción del servicio en este punto del trazado y la clausura de la parada de Pinar del Rey. Esta previsto que estos trabajos se prolonguen hasta el 30 de mayo. Durante días, esta ha sido la única incidencia en el suburbano madrileño, pero desde este sábado los usuarios tendrán que tener otro corte en cuenta.

Este 26 de febrero se interrumpe el servicio de la L5 metro entre Oporto y Aluche, lo que supone el cierre de las estaciones de Vista Alegre, Carabanchel y Eugenia de Montijo. Este corte tendrá una duración menor que en la L8: el 12 de marzo, inclusive, es la última jornada de trabajos que se ha establecido.

Tanto en la L8 como en la L5, Metro de Madrid ha puesto a disposición de los usuarios autobuses gratuitos para que suplan a los trenes del metro. En el caso de la línea 8, que es la que conecta Nuevos Ministerios con el aeropuerto, los buses que se han puesto en marcha hacen tres paradas en cada viaje. Los puntos de subida y bajada de viajeros se han situado en la plaza de la República Dominicana, la Gran Vía de Hortaleza, la calle de Arequipa y la de Costa Rica.

Situación de las paradas del autobús de la L8 que suple el servicio de metro entre Colombia y Mar de Cristal. Metro de Madrid

El primer servicio se prevé a las 6.05 horas desde las cabeceras, mientras que el último autobús saldrá entre la 1.40 y la 1.50 h. La frecuencia en días laborables oscila entre dos y cinco minutos entre las 7.00 y las 21.00 h y de cuatro a siete minutos fuera de esta franja. La EMT también propone utilizar el bus número 87 como alternativa, así como la L4 de metro.

En el caso del autobús de la L5, tiene cinco paradas en diferentes calles del distrito de Carabanchel: la calle de la Oca, el camino de Ingenieros, General Ricardos, Nuestra Señora de la Luz, Marcelino Camacho, Ocaña y Valmojado.

Situación de las paradas del autobús de la L5 que suple el servicio de metro entre Aluche y Oporto. Metro de Madrid

En días laborales, la frecuencia de paso será de tres a cinco minutos de 6.00 a 7.00 horas, mientras que desde esta hora punta de la mañana hasta las 23.00 horas será de dos a cuatro minutos. El servicio finalizará a las 2.00 horas de la madrugada, con una frecuencia de tres a diez minutos. Los fines de semana, de 7.00 a 22.00 pasarán buses con frecuencias de tres a cinco minutos. Los usuarios también pueden utilizar como alternativa las líneas 17 y 35 de la EMT, que hacen un recorrido similar al del suburbano

Ambos servicios especiales de bus son gratuitos, pero esto no exime a los viajeros de portar un título de transporte en vigor, que tendrá que validar a bordo del autobús. Si no dispone de él, el usuario deberá solicitar al conductor un billete sencillo con coste cero.

Calendario de trabajos en las líneas 5 y 8 de Metro de Madrid. Metro de Madrid

Metro de Madrid ultima estas semanas el inicio de las obras de ampliación de la L3 entre Villaverde y El Casar, en Getafe. Estos trabajos no supondrán ninguna interrupción del servicio de metro, ni en la estación de Villaverde ni tampoco en El Casar, donde ahora mismo funciona la L12, o Metrosur, y también el Cercanías. Unos meses más adelante, hacia final de año, está previsto que se comience a ampliar la L11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.

Estas obras supondrán cortes de servicio -como el cierre de las estaciones de Atocha y Conde de Casal durante algunas semanas-, pero son incidencias que aún no tienen una fecha exacta. La ampliación de este tramo de la L11 es uno de los proyectos más ambiciosos de metro, no en vano, se prevé que los trabajos se prolonguen unos cuatro años, de los que ya hay un cronograma amplio, pero no con todo detalle.