En 1917 no había internet ni redes sociales, pero el efecto de las guerras, terrible, era el mismo. Fue ese año cuando el senador norteamericano Hiram Johnson dijo aquello de que "cuando llega la guerra, la verdad es la primera víctima".

Hoy, con el poder de contagio de las redes sociales, las mentiras -las oficiales y las otras- circulan deprisa. Y ya está ocurriendo con la guerra de Ucrania, que ha estallado hace apenas doce horas. Estos son algunos de los bulos que no te debes creer.

¿Un vídeo del lanzamiento de misiles?

En redes se esta compartiendo un vídeo que muestra un presunto lanzamiento de misiles sobre Ucrania. Se supone que son imágenes de esta misma noche; del inicio de las hostilidades.

. MALDITA

Pero no. Como detalla Maldita, "el vídeo es de mayo de 2021, cuando Hamás lanzó misiles contra varias ciudades israelíes". No, no es Ucrania. Son imágenes de hace un año del conflicto entre Israel y Palestina.

¿Una joven armada en un autobús?

Una joven viaja en autobús en alguna ciudad de Ucrania con un fusil ametrallador. La imagen se ha compartido en redes con un texto que indica que la mujer se dirige a su trabajo “preparada” por si ocurre una invasión rusa.

. TWITTER

Bulo. La foto es de marzo de 2020 y muestra a Ekaterina Gladkikh, una influencer rusa, en la ciudad rusa de Novosibirsk. Según la agencia AP, ese día la joven regresaba de una sesión fotográfica portando un arma falsa. Gladkikh le confirmó a EFE Verifica que ella es la protagonista de la imagen, que el arma es falsa y que volvía a casa después de una sesión de fotos.

¿Una declaración de guerra pregrabada?

Putin anunció los ataques contra Ucrania este jueves. Cuenta Business Insider que el presidente de Rusia llevaba el mismo traje que en su discurso del lunes, cuando reconoció a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. Así, se ha especulado con que la declaración de guerra ya estaba preparada, que fue grabada con anterioridad.

. Business Insider

Sin embargo, como detalla Maldita, no hay pruebas de ello. Según los metadatos del vídeo, éste se habría grabado este mismo jueves, como asegura Bellingcat, un medio de investigación británico especializado en el rastreo de código abierto.

¿El presidente de Ucrania disparando en una sala?

En redes se ha compartido un vídeo que supuestamente muestra la campaña electoral de Zelenski, el presidente de Ucrania". En el vídeo se ve a un explícito Volodímir Zelenski dentro de una sala disparando a decenas de personas.

. MALDITA

Falso. En realidad, como cuenta Maldita, se trata de la escena de una serie de televisión de 2017. Antes de ser nombrado presidente de Ucrania, Zelenski fue actor principal de la serie Servidor del Pueblo 2.

¿El "infierno en la tierra"?

¿Más imágenes de la guerra? Circula en internet un vídeo que nos deja ver parte de los bombardeos rusos de esta madrugada sobre suelo ucranio. El mensaje va acompañado de un texto que dice "URGENTE infierno en la tierra, conflicto Rusia-Ucrania".

. BBC

Bulo. Todas las guerras son el infierno en la tierra, pero estas imágenes de enormes explosiones no son de la invasión rusa de Ucrania, sino de China. En concreto, como muestra la BBC (imagen), se trata de unas explosiones que tuvieron lugar en la ciudad china de Tianjin en 2015.

¿Un avión bombardeando viviendas?

En redes se está compartiendo un vídeo donde se ve cómo un avión bombardea unos edificios. Las imágenes se acompañan de un texto que dice: "Rusia en plena guerra con Ucrania".

. MALDITA

Falso. No son edificios de Ucrania ni un avión ruso. Explica Maldita que en realidad la grabación es de una simulación del videojuego Arma 3.