El humorista Louis C.K. actuará en Madrid y Barcelona, con polémica por las acusaciones de acoso sexual

El humorista Louis C.K., uno de los cómicos estadounidenses más célebres, actuará en marzo en Barcelona y en Madrid, envuelto en la polémica tras las acusaciones de acoso sexual en Estados Unidos.

Las fechas de sus actuaciones son el 1 y el 2 de marzo en la Sala Barts, en Barcelona, y el 8 de marzo en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.

El anuncio de los espectáculos de C.K. en España ha generado polémica en las redes sociales, con denuncias de numerosos usuarios.

El cómico fue acusado de conducta sexual indebida por varias mujeres en 2017 en un artículo del New York Times, hechos que reconoció el propio humorista.

La actuación de C.K. en Madrid y Barcelona coincide, además, con la celebración del Día Internacional de la Mujer y sus actos previos al 8 de marzo.

Tras el escándalo de 2017, varias plataformas de streaming retiraron los programas del artista y la distribuidora de la película I Love You, Daddy (2017), uno de sus proyectos, canceló su distribución.

Las humoristas Dana Min Goodman y Julia Wolov aseguraron al New York Times que Louis se desnudó y se masturbó frente a ellas en el año 2002. Otras mujeres refirieron situaciones similares, por las que el cómico se habría masturbado mientras hablaban por teléfono, por ejemplo.

"Estas historias son verdaderas. En ese momento me dije a mí mismo que lo que hice no estuvo bien, aunque nunca le mostré a una mujer mi pene sin preguntar. Aprendí demasiado tarde que cuando tienes poder sobre otra persona pedirle que mire tu pene no es preguntárselo. Es una situación difícil para ellas. El poder que tenía sobre esas mujeres es que me admitaban, y yo ejercía eses poder de manera irresponsable", reconoció entonces el humorista.

Conocido por sus espectáculos de 'stand up comedy' (monólogos interactivos), Louis C.K. también es actor, productor y guionista, ha participando en programas como Saturday Night Live o The Chris Rock Show.

Es el creador de la serie Louie (2010-2015), basada en su vida y por la que consiguió tres premios Emmy del total de seis que ha logrado a lo largo de su carrera.