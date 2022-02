Díaz cree que la crisis del PP prueba que "no está capacitado para gobernar": "No dedican un minuto a problemas reales"

La enorme crisis en la que está sumido el PP monopoliza la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Y este miércoles, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, cargó contra los populares por sus movimientos durante la última semana y aseguró que demuestran que el PP "no está capacitado para gobernar". "No dedican ustedes ni un minuto en preocuparse por los problemas de la ciudadanía", espetó la vicepresidenta al diputado Diego Movellán.

Movellán fue el encargado de sustituir en la sesión de control de este miércoles al recién dimitido secretario general del PP, Teodoro García Egea, con el que habitualmente Díaz debatía en estos plenos. Y a él dirigió la vicepresidenta sus reproches, después de que el parlamentario popular la acusara de no "escuchar" a la ciudadanía y de no defender "adecuadamente" los "derechos de los trabajadores". "El Gobierno sigue preocupándose por su país", afirmó Díaz, que espetó a Movellán que "esto es la política, no lo que estamos viendo estos días en el PP".

