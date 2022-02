Tamara Gorro se va de escapada con sus hijos en una autocaravana: "No sé qué sería de mí sin ellos"

En su momento más difícil, Tamara Gorro ha pasado un fin de semana inolvidable junto a sus hijos, los pequeños Antonio y Shaila, fruto de su relación con Ezequiel Garay. Con ellos disfrutó de una agradable escapada en autocaravana.

La empresaria, que compró hace unos meses su furgoneta, a la que se refiere como 'la Gorroneta', ha pasado unos días en familia en la Devesa Gardens, un camping que ofrece actividades en plena naturaleza para los más pequeños.

La influencer valenciana publicó un vídeo junto a sus hijos en el que se mostraban visiblemente felices. Así podía comprobarse, también, en el título del post: "Solo puedo decir que no sé qué sería de mí sin ellos, mis niños".

La modelo anunció su separación de Ezequiel Garay a comienzos de este año y, desde entonces, muchos de sus contenidos han tratado de su forma de afrontar esta complicada etapa de su vida, pues sufre "depresión grave" y "ansiedad".

En numerosas ocasiones la excolaboradora de televisión ha confesado que sus hijos, así como su 'familia virtual', son el motor que le permite seguir en pie, apostando por mejorar mientras recibe tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Gorro contó recientemente que el apoyo que está recibiendo por parte de sus seres queridos es "impresionante". Y, en especial, mencionó la ayuda de Belén Esteban. "Recuerdo que un día me llamó, me envió audios... Y me dijo: 'Vamos, Tamara, tía, sal de la cama", dijo sobre la tertuliana de Sálvame.