Tamara Gorro se sincera sobre su salud: "Tengo depresión grave y ansiedad mental desde hace año y medio"

Tamara Gorro ha explicado que padece depresión grave y ansiedad mental desde hace año y medio. El pasado mes de octubre, la influencer valenciana contó por primera vez que padecía problemas de salud mental y que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico. Hasta ahora, no había profundizado en más detalles.

La empresaria llevaba "días" queriendo hablar alto y claro sobre su situación, pero estaba esperando el momento de sentirse con "la fuerza suficiente". "Lo tengo dentro y lo tengo que soltar", se ha sincerado en sus stories de Instagram.

"Yo no soy nadie relevante, pero sí considero que a través de este perfil me puedo hacer eco de ciertas cosas que a otras personas también les puede ayudar", ha reflexionado, apuntando que sufre "depresión grave con trastorno de ansiedad" y "ansiedad mental".

Gorro ha subrayado que la depresión es "una causa de muerte" y que todavía se encuentra "en tratamiento psiquiátrico, igual que muchísimas personas". Por ello, ha mostrado su enfado con quienes le restan importancia a la salud mental, así como contra los que le dejan comentarios hirientes en sus redes sociales. Y es que, durante su viaje a EE UU, fueron muchas las personas que le dejaron comentarios como "Mira, pero si está bailando" o "¿Pero esta no estaba mala?".

"¿Pero qué coño sabéis por lo que estamos pasando? ¿Qué tenemos que quitarnos la vida?", ha explotado, valorando que este tipo de mensajes "no ayudan nada".

Finalmente, la expareja de Ezequiel Garay ha lamentado que, al contrario que ella, hay quienes no pueden acceder a tratamiento psicológico: "Hay otros que, por desgracia, no tienen la fuerza suficiente o la suerte que les acompaña para tirar hacia delante. Esto lo que me demuestra es que la salud mental está muy poco visibilizada".