Tamara Gorro desvela el gran papel que ha jugado Belén Esteban durante la recuperación de su depresión

Tamara Gorro acudió este jueves a su primer evento público tras anunciar que padece depresión grave y ansiedad mental, una enfermedad contra la que lucha desde el pasado verano. En el evento contó a la prensa cómo se encuentra.

La influencer explicó a Gtres que, tras guardar silencio durante meses, veía necesario hablar de su situación personal, ya que son muchas las personas que atraviesan problemas de salud mental.

"Es la primera vez que salgo a un sitio así", avanzaba, aclarando que en las últimas semanas "muchísima gente, todo el mundo del medio, ha sido impresionante" a la hora de mandarle ánimos.

De hecho, la empresaria valenciana destacó a una persona en concreto: Belén Esteban. "Recuerdo que un día me llamó, me envió audios... Y me dijo: 'Vamos, Tamara, tía, sal de la cama".

Gorro se sintió muy agradecida por estas palabras, pues le impactaron y le hicieron reflexionar, algo que también le sucedió con otras personalidades, como Cristina Cifuentes.