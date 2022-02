Britney Spears firma un contrato multimillonario para una futura autobiografía

Por muchos documentales, rumores, tertulias o incluso otros libros en los que se trate el tema, pocos se pueden comparar a hacerlo de primera mano. Y convencer para hacerlo cuesta mucho dinero. Casi tanto como un expresidente. Al menos, eso es lo que ha salido a la luz del acuerdo al que ha llegado una editorial con Britney Spears para su tan esperada autobiografía en la que tocará todos los temas importantes y mediáticos desde que saltase a la fama a finales del siglo pasado.

Las memorias de la autora de éxitos como Toxic, Womanizer o Oops!... I did it again narrarán todos los detalles de su vida tanto profesional como personal. Algo tan jugoso por la cantidad de presumibles ventas que tendrá el libro que la editorial Simon & Schuster no ha dudado en poner sobre la mesa una oferta histórica, tal y como señalan desde medios como Page Six.

Ni más ni menos que 15 millones de dólares (unos 13.250.000 euros aproximadamente) es lo que se embolsará la Princesa del Pop por rememorar toda su vida y tras una enorme negociación y puja en la que otras grandes editoriales también ofrecieron cifras de vértigo. De hecho, una de las fuentes que ha revelado dicha información al citado portal especifica que "el acuerdo de Britney es uno de los más grandes de todos los tiempos, detrás de los Obama".

Y es que es muy complicado estar a la altura del matrimonio que ocupó la Casa Blanca, dado que en aquella ocasión, en 2017, Penguin Random House les pagó 60 millones de dólares por sendas biografías. Sin embargo, en comparación con otros presidentes, Spears recibe la misma cantidad que se le pagó en 2001 a Bill Clinton por su libro pospresidencial My Life.

La noticia de Britney contando en un libro su ascenso a la fama, su noviazgo y ruptura con Justin Timberlake (y lo mal que se portó de cara el público), su enorme crisis vital en 2006 y 2007 y toda su etapa bajo la tutela paterna, entre otras cosas, aparece justo a tiempo para contrarrestar las declaraciones que está haciendo sobre ella su hermana menor, Jamie Lynn, quien también acaba escribir un libro acerca de Britney.

En él, y aunque los fans han echado pestes y despotricado acerca de su contenido y veracidad, Jamie Lynn asegura que Britney tenía tanta obsesión por el control y por ser la mejor de la familia que un día cogió un cuchillo y los encerró a ella y a su hermano menor, de entonces 12 años, en una habitación.

Sea como fuere, también asegura la fuente que ha hablado con Page Six que Britney está cada día más preparada para hablar de esto en público en una entrevista con, por ejemplo, Oprah Winfrey; "Britney está lista al cien por cien para empezar a hablar, está furiosa por cómo Jamie Lynn ha dado a conocer una versión de su relación que no se corresponde con la verdad. Durante los últimos seis meses ha estado reflexionando sobre contar su versión sobre aquellos años de su vida con su familia. Si alguien va a dejar las cosas claras, debería ser ella".