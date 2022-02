Así fue el noviazgo entre Ana Obregón y Bertín Osborne

La nueva temporada de Mi casa es la tuya vio la luz este lunes 21 de enero en Telecinco. La protagonista del estreno fue Ana Obregón, que ofreció la que Bertín Osborne calificó como "la entrevista más dura" de su vida. La actriz explicó, entre otros aspectos de su vida, cómo vivió el diagnóstico, la enfermedad y la muerte de su hijo, Álex Lequio, que falleció el 13 de mayo de 2020 con tan solo 27 años de edad.

Sin embargo, una vez hubo retratado la parte más dura de sus vivencias, tanto ella como Bertín y Luis Rollán, que se incorporó al formato, pasaron a los fogones para preparar una comida que contó con los invitados Boris Izaguirre, Susana Uribarri y Armando Raul Castillo. Mientras cocinaban, Bertín y Ana recordaron algo que ya se había dejado caer en alguna ocasión: que ambos estuvieron juntos.

Así, contaron que fueron novios durante dos meses, cuando eran veinteañeros y en una relación corta pero, sobre todo, divertida. Pese a esto, un día ambos quedaron y se dijeron que la pareja no funcionaba, pues los dos estaban "igual de locos" y tenían que romper el noviazgo: "Yo soy una catástrofe, tú también... vamos a seguir siendo amigos", recordó el cantante que le dijo a la actriz.

Eso sí, se propusieron mantener la amistad y lo cumplieron. Y lo hicieron hasta tal punto, que la presentadora aseguró que fue Osborne uno de sus principales apoyos cuando padeció cáncer, algo por lo que llegó a ser operada del útero.

Entre muchas risas, ambos apuntaron que, en una ocasión, Bertín llamó a Ana y le dijo que "acababa de estrellar su coche contra una ambulancia"... y que, lejos de enfadarse, Obregón no paró de reír. "Qué bonita era esa vida. Es lo que te decía antes, cuántas veces yo he sido tan feliz y no me he dado cuenta, qué rabia, de verdad", lamentó Obregón.