Ana Obregón recuerda cuando fue amenazada por ETA y explica cómo su hijo Álex le salvó la vida

Mi casa es la tuya estrenó su décima temporada este lunes 21 de enero en Telecinco. La protagonista del estreno fue Ana Obregón, que ofreció la que Bertín Osborne calificó como "la entrevista más dura" de su vida. La actriz explicó, entre otros aspectos de su vida, cómo vivió el diagnóstico, la enfermedad y la muerte de su hijo, Álex Lequio, que falleció el 13 de mayo de 2020 con tan solo 27 años de edad.

Sin embargo, una vez hubo retratado la parte más dura de sus vivencias, tanto ella como Bertín y Luis Rollán, que se incorporó al formato, pasaron a los fogones para preparar una comida que contó con los invitados Boris Izaguirre, Susana Uribarri y Armando Raul Castillo. Mientras cocinaban, Bertín y Ana recordaron algo que ya se había dejado caer en alguna ocasión: que ambos estuvieron juntos.

También durante la parte más anecdótica y menos emocional de la entrevista, la actriz recordó que llegó a ser uno de los objetivos de ETA. Según dijo, la organización terrorista contaba con informes donde se detallaba cada uno de sus movimientos, por dónde se movía, quiénes eran sus compañías... pero algo le puso freno y fue su embarazo, tal y como aseguró.

"Me quitaron de la lista negra cuando me quedé embarazada de Álex, ya en ese momento me salvó la vida", añadió la también presentadora, que reconoció que hasta hace poco omitía esta historia porque sentía temor al compartirla:

"Ahora lo puedo contar, porque antes me daba miedo. Cuando encontraron a Ortega Lara, en el zulo había una lista de seguimiento sobre mí. ¿El ultimo seguimiento sabes cuál fue? 'Se quedó embarazada'. Mi hijo me salvó la vida", narró, con una sonrisa, en alusión al secuestro del funcionario de prisiones José Ortega Lara, que tuvo lugar entre 1996 y 1997 y duró 532 días.