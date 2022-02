La cariñosa felicitación de Rocío Flores a Gloria Camila que deja claro su buena relación

Gloria Camila celebra este lunes 21 de febrero su 26 cumpleaños y, a juzgar por sus redes sociales, lo hace arropada de seres queridos. La joven ha recibido numerosas felicitaciones por Instagram, pero hay una que ha destacado por encima del resto: la de su prima, Rocío Flores.

La influencer ha compartido una sencilla imagen de las dos caminando por el paseo en la playa, pero ha servido para desmentir a todos aquellos que dudaban de la relación entre las colaboradoras de televisión.

Aunque parecía que en los últimos meses se habían distanciado, está claro que a la luz de la emisión de Montealto, la serie sobre la casa donde vivió Rocío Jurado, las ha unido contra un enemigo común: Rocío Carrasco.

Felicitación de Rocío Flores a Gloria Camila. ROTRECE / INSTAGRAM

Ambas han aparecido en sus respectivos programas mostrando su desacuerdo con las declaraciones de la heredera absoluta de 'La más grande'. Incluso, la exconcursante de Supervivientes rompió a llorar recientemente y su prima la defendió: "Lleva así bastante tiempo, pero hoy ha roto y ha llegado a un límite en el que prefiere mantenerse al margen y que la dejen respirar. Le dije que se mantuviese apartada".

"Felicidades, mi morena, To infinity and beyond", ha escrito entones en su historia la hija de Antonio David haciendo referencia a la frase de Toy Story que se traduce como "Hasta el infinito y más allá". Así, queda claro el compromiso de ambas por mantenerse unidas ante las adversidades.