Rusia asegura haber matado a cinco militares ucranianos en la frontera, pero Kiev lo niega y lo tacha de "provocación"

Rusia aseguró hoy que ha matado a cinco miembros de un supuesto grupo de sabotaje y reconocimiento de Ucrania que habría entrado en territorio ruso, algo que fuentes oficiales ucranianas negaron y tacharon de noticia falsa.

"Cinco violadores de la frontera rusa de un grupo de sabotaje y reconocimiento fueron eliminados en un enfrentamiento armado", afirmó el Distrito Militar Sur, según la agencia rusa Interfax.

El Departamento de Fronteras del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia afirmó además a la misma agencia que una unidad suya en la región de Rostov, junto con destacamentos del Distrito Militar Sur, descubrieron esta mañana "un grupo desconocido de dos vehículos de infantería que violaron la frontera ucraniana con Rusia".

"El grupo fue parado y destruido en medio de la resistencia armada", señaló el servicio secreto ruso, siempre de acuerdo con Interfax.

Es "falso" y una "provocación"

Fuentes del Gobierno ucraniano calificaron esta información de falsa y afirmaron que "ni un solo de nuestros soldados ha cruzado la frontera con Rusia, ni uno solo ha sido matado hoy".

Poco antes Rusia también denunció que un proyectil lanzado desde territorio ucraniano destruyó completamente un puesto de avanzada fronterizo, algo que el Gobierno de Kiev negó igualmente.

Según dijo a la agencia rusa Interfax el FSB "un proyectil no identificado disparado desde territorio ucraniano destruyó completamente un puesto de avanzada de la Guardia Fronteriza en la región de Rostov, a unos 150 metros de la frontera ruso-ucraniana".

"La declaración rusa sobre el bombardeo del puesto de los guardias fronterizos rusos es una provocación", indicó el Servicio de la Guardia Fronteriza de Ucrania en un comunicado.

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, afirmó en un mensaje de su cuenta oficial de Twitter que Ucrania "no atacó Donetsk y Lugansk, no envió a saboteadores ni vehículos blindados de transporte de personal militar a Rusia, no bombardeó el territorio ruso, no bombardeó un punto fronterizo ruso, no efectuó actos de sabotaje".

"Ucrania tampoco planea efectuar tales acciones", enfatizó, al tiempo que instó a Rusia "a parar su maquinaria de fabricación de noticias falsas ahora".